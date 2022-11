El límite que el PJ disidente no quiere sobrepasar en el futuro

Dirigentes que forman parte del peronismo "disidente" visitaron los estudios de MDZ Radio y, en el programa “La Mesa del Poder, edición provincial”, señalaron su malestar ante el rol que cumple actualmente el partido. Incluso llegaron a calificarlo como un "testimonio" y hasta lo compararon con el Partido Demócrata.

El senador provincial Rafael Moyano y la exsenadora provincial, Fernanda Lacoste, aseguraron que “el próximo Partido Justicialista será más amplio y democrático”, mostrando su clara oposición a la conducción de la referente kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

“Necesitamos recuperar el peronismo y que se transforme en una opción de poder y no que seamos un testimonio como hoy en día lo es el Partido Demócrata. No queremos caer de esa manera”, manifestó el legislador Moyano y criticó que la dependencia que el PJ provincial ha tenido respecto al Gobierno nacional. "A pesar de que se deben apoyar a los máximos mandatarios del país, hay que reconocer los errores de la conducción", manifestaron.

Rafael Moyano, senador provincial del Frente de Todos.

“Tenemos que darnos cuenta que no hemos acertado con estas decisiones y más al haber sido muy dependiente del poder nacional. Lo mejor hubiese sido cambiar rápidamente el viraje de la conducción provincial”, denunciaron.

Para Fernanda Lacoste, el peronismo debe recuperar su poder tanto en el gobierno de Mendoza como en la Legislatura con el fin de volverse una opción para los mendocinos en 2023. “Tenemos la responsabilidad de hacerlo y sumado a que estamos en riesgo con la suma del poder público que tienen el gobernador, Rodolfo Suarez y el exgobernador, Alfredo Cornejo. Ellos están a punto de ganar los 2/3 de las bancas en la Casa de las Leyes”, manifestó.

Fernanda Lacoste, exsenadora provincial.

Sin embargo, la funcionaria de Maipú se mostró confiada en que Cambia Mendoza llegue a lograr este objetivo aunque indicó que "dependerá de la oferta electoral del justicialismo provincial".

“La institucionalidad que vendía Mendoza ya no la tiene más y eso es muy grave. La transparencia que tenía la provincia se perdió y eso se lo debemos a este gobierno. Entonces me parece que tenemos esa doble responsabilidad de generar esta alternativa, justamente para entablar un equilibrio sano y democrático”, aseveró.

Sobre esto, se apoyó Rafael Moyano y remarcó que "la dirigencia actual quiere que el peronismo sea opositor y no gobierno en 2023". “No queremos que el peronismo siga en la oposición, queremos ser gobierno. Estamos seguros que vamos a construir esa opción para Mendoza. Pero algunos apuestan por ahí a ser oposición”, dijo contundentemente uno de los fundadores de Unidad Ciudadana.

¿Será legitimada la conducción de Flor de Destéfani?

Este martes cerraron los comicios del PJ para renovar a sus conductores por los próximos dos años. Debido a la renuncia inesperada de Matías Stevanato, intendente de Maipú, como precandidato a presidente hizo que la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfani se convirtiera en la presidenta electa del justicialismo. Flor Destéfanis.

La jefa de la comuna santarrosina asumirá sus funciones el próximo 11 de diciembre y tendrá un duro panorama al arrancar sus funciones producto de que ganó por medio de una mesa chica y no por medio de una elección entre sus pares. El peronismo disidente seguirá argumentado que la renuncia de Matías Stevanato “ha sido sospechosa" hasta que conozcan los motivos de por los cuales el maipucino decidió desistir a la postulación.

En este marco, la legitimidad de la nueva conductora del PJ dependerá de un hilo en vistas de que el partido se encuentra dividido. Según Fernanda Lacoste, su legitimidad dependerá de la militancia que la acompañe, porque no se puede legitimar a una persona que fue elegida en una mesa chica.

“Uno se sienta ahí en representación de alguien y si a esa persona no le consultas, ya estás complicando esa relación. Hay gente que tiene más responsabilidad en el partido para abrir los brazos y más responsabilidad en la convocatoria de sus dirigidos, porque al no haberla no existirían estos espacios. Le deseo suerte y los mejores éxitos, pero pretendo un PJ mucho más amplio de voces”, sentenció.