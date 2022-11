Rodolfo Suarez confirmó que avanzará con una maniobra resistida por el peronismo

El gobernador Rodolfo Suarez ratificó este martes que avanzará con el proceso de refinanciación de la deuda en dólares de la provincia, pese a que la Legislatura no autorizó el roll over en la votación del Presupuesto 2023. Confirmó que emitirá un decreto, pese al dictamen negativo de la Fiscalía de Estado al respecto, y adelantó que el Ejecutivo tiene previsto llegar hasta las últimas instancias en la Justicia.

El Gobierno de Mendoza pretende reestructurar la deuda en dólares de la provincia amparándose en el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera y sin contar con la autorización legislativa para el roll over. El objetivo es poder refinanciar los vencimientos por 120 millones de dólares previstos para el año que viene.

“Estamos trabajando en un decreto para refinanciar la deuda. Nosotros el año que viene tenemos vencimientos de la deuda que tomó Alfredo Cornejo a comienzos de su gestión. Tenemos la oportunidad, por estas cosas de la Argentina y la diferencia cambiaria que hay, de poder tomar una deuda en pesos para comprar dólares al oficial”, expresó Suarez esta mañana tras encabezar una entrega de viviendas en Guaymallén.

Esta maniobra fue objetada por el fiscal del Estado, Fernando Simón, quien en un dictamen emitido semanas atrás planteó que no se puede "rollear" deuda sin contar con el aval de la Legislatura. A la vez que considera que lo que plantea el Ejecutivo no es una "reestructuración", por lo que no aplica el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera.

Asimismo, el peronismo también se opone al plan de Suarez y ha planteado que el pedido de autorización para refinanciación de la deuda debería haber sido avalado por los dos tercios de ambas cámaras de la Legislatura.

“Estamos solicitando mejorar la deuda, porque la deuda de la provincia es una y hay una ley que nos permite reestructurar la deuda. Y esa ley fue votada con los dos tercios de los votos de la Legislatura”, argumentó el mandatario provincial haciendo referencia a la Ley de Administración Financiera.

Amparándose en el artículo 68 de esa norma, la gestión Suarez pretende tomar deuda en pesos, comprar dólares oficiales y cancelar los vencimientos previstos para marzo y septiembre de 2023.

“Nosotros tenemos una oportunidad de mejorar nuestra deuda, en cuanto a la moneda, en cuanto al plazo y en cuanto a los intereses. Negarse a esto es negar a más casas, más obras y mejores salarios para los empleados públicos. Me parece que es un desatino negarse a eso, así que vamos a trabajar en el decreto y llegar a las últimas instancias que haya que llegar en sede judicial”, expresó el gobernador.

Esta última frase apunta a que en última instancia el Gobierno tiene previsto que sea la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la que termine de definir si es constitucional o no avanzar con la refinanciación amparándose en la Ley de Administración Financiera y sin contar con el aval legislativo.