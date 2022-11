Patricia Bullrich: dardos al Gobierno, palos a Horacio Rodríguez Larreta y dolarización

La titular del PRO, Patricia Bullrich, arremetió contra el Frente de Todos al considerar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ostenta el poder y el presidente Alberto Fernández "deambula" en el Gobierno. A su vez, lanzó algunas críticas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, y enterró la posibilidad de que Javier Milei ingrese a Juntos por el Cambio para pelear una interna, aunque no descartó una posible alianza en el Congreso.

Respecto a los objetivos que tiene el oficialismo en las próximas elecciones, Patricia Bullrich sostuvo que el peronismo buscará continuar en el poder: "Es un populismo que en algunos momentos está a la izquierda y en otros a la derecha, y lo que conserva es el poder. Por eso un peronista pudo haber votado a Menem, a Kirchner o distintas personas adhiriendo a distintas ideas en la medida en que lo contenía dentro de ese poder".

En este sentido, consideró que quien ostenta el poder es la vicepresidenta: "Cristina Kirchner hoy es la que maneja con más rigor esa fuerza política. No hay nadie en el peronismo que hoy le esté disputando el poder. ¿Quién les garantiza el máximo nivel de votos posibles? Cristina. Y si bien no le garantiza llegar al gobierno, no los demos por muertos, pero los abroquela en un poder que les permite decir: 'tenemos la posibilidad de una vuelta'".

Por ende, la aspirante a la presidencia aseguró que le ganaría un mano a mano a la vicepresidenta en las elecciones: "Te voy a ganar", enfatizó.

Durante una entrevista en el canal LN+, Bullrich consideró que "hoy el único rasgo de gobierno que existe es Sergio Massa", dado que Cristina Kirchner "decidió dar el paso totalmente atrás del Gobierno y definió que no era parte" del mismo, mientras que Alberto Fernández "deambula y Massa hace algunas cosas".

Respecto a Massa, la titular del PRO lo tildó de "oportunista" que "se acomoda al poder" y que "no tiene ninguna nitidez de ideas". "A mi no me gusta. Me parece que es una persona que mezcla temas de negocios con la política y creo que eso es incompatible. Vos no podés querer gobernar el país o ser ministro de Economía de un país si tenés a la vez ciertos intereses que tenés que proteger. Tenés que ser absolutamente lejano a los intereses particulares. Protege medios, empresas y grupos económicos", detalló.

Internas en Juntos por el Cambio

Por otro lado, al ser consultada sobre la posibilidad de bajarse de la carrera presidencial si Mauricio Macri se lo pedía, Bullrich volvió a negarlo: "No puedo depender de otros, tengo que depender de mi relación con la gente y eso es lo más importante si no estaría traicionando lo que dije que iba a hacer, sino es como que lo hiciste por vos y no porque pensabas que eras la persona adecuada para un momento histórico adecuado. Me siento así cada vez más".

Asimismo, remarcó sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, su principal rival en la interna del PRO, e incluso criticó algunas políticas públicas del jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires: "A Larreta lo voté y la Ciudad ha tenido una importante cantidad de obras, pero en todo lo que hace a la transparencia y lo que habíamos hecho a nivel nacional la veo atrasada. La gestión transparente es una gestión en la que vos podrías habilitar un negocio en dos trámites online y no tener ninguna intermediación".

Sobre el control en territorio porteño durante su paso como ministra en la cartera de Seguridad recordó una anécdota del primer año de trabajo: "El día 6 de enero de 2016 a mi me sacaron el control de la Ciudad. Fui a una reunión donde estaban Macri, Larreta, Vida, De Andreis, Frigerio y dije que quería hacerme cargo de los piquetes. Y me dijeron que lo iban a pensar. Me sacaron de la reunión. Volví, y me dijeron que se iba a hacer cargo Larreta".

En cuanto a sus contactos con Javier Milei, quien en los últimos días dijo que se acercaría a ella si le ganaba una interna, Bullrich descartó esa posibilidad: "Yo creo que Milei no tiene que entrar a Juntos por el Cambio. Creo que ha hecho su partido y nosotros tenemos una fuerza que no solo tiene potencia para ser gobierno sino que además tiene condiciones para generar gobernabilidad en la Argentina". Sin embargo, remarcó que al economista libertario "no habría que negarle la posibilidad de que sus diputados y los nuestros el día de mañana puedan actuar en común".

Bimonetarismo, convertibilidad o dolarización

Por último, la exministra fue consultada sobre el plan económico que llevaría adelante de ser elegida como presidenta y lo comparó con el hundimiento del Titanic: "Si el barco está enderezado, que es difícil por la deuda en pesos, vas a un plan bimonetario que te permite mantener el peso. Si lo tenés hundido te vas a una convertibilidad. La dolarización es solo una herramienta si te queda solo el último barco del Titanic y tenés una híper que la tienes que bajar".

De todos modos, no descartó esta última opción porque "si vos estás en una situación en la que el mundo entero y todos los argentinos huyen del peso, nunca vas a poder bajar la inflación o desmantelar la economía y no vas a poder hacer nada".