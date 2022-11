Patricia Bullrich ratificó su candidatura y le marcó la cancha a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a ratificar su candidatura presidencial y le marcó la cancha a Horacio Rodríguez Larreta y al expresidente Mauricio Macri asegurando que "no va a dar marcha atrás" con su campaña de cara a 2023.

"Yo vengo con un equipo cada vez más grande, con cada vez más territorialidad. Creo que no influye en nada el rol que Macri ocupa. Si quiero llegar a la presidencia de la Nación, le tengo que demostrar a los argentinos capacidad e ideas. No incide en nada lo que haga Macri", aseguró Bullrich en diálogo con La Nación.

En este sentido, la presidenta del PRO ratificó su candidatura y aseguró que no dará marcha atrás. "Cuando uno toma un compromiso con la sociedad, como es mi caso, hay un momento que no volvés atrás. Yo no vuelvo para atrás", sostuvo Bullrich.

Con respecto a la importancia de las PASO, Bullrich agregó: "Si ganás, convocás a todos y sos amplio. Y si perdés, ayudás. Hay que trabajar sin sentirte mal. Competiste y la gente de ubicó en un lugar. En el lugar que te ubica la gente, hay que laburar y no traicionar a tu propio proyecto. Si no aceptás las reglas, no competís, no entrás a la cancha".

Al ser consultada sobre su vínculo con Javier Milei, Bullrich señaló: "Milei hace un aporte que le sirve a toda la política. Está en otra fuerza política y habrá que empezar a hablar de esas cosas si en la Argentina hay balotaje. Quizás, si ganamos en primera vuelta, un acuerdo parlamentario puede ser importante. Hay cosas que se pueden pensar para una Argentina de cambio. Y creo que ahí se puede contar con él".

"El año próximo se elige cambio o más decadencia", concluyó Bullrich.