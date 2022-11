Horacio Rodríguez Larreta habló sobre la interna de JxC y se diferenció de Patricia Bullrich

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre las tensiones que se viven dentro de Juntos por el Cambios debido a las internas de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

"Nunca hice comentarios que alimenten la interna. La unidad es el valor más importante. Ayudo en la unidad en cada distrito. Puede haber tensiones de algunas personas que quieren ser candidatos, puede ser. Puede haber temas en los que pensamos diferentes, pero es válido y es un valor", sostuvo Larreta en diálogo con radio Mitre.

Al ser consultado sobre su vínculo con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, Larreta dijo: “Yo no creo en la violencia. No tenemos por qué pensar todos iguales en todo. Yo no soy violento. No creo que sea lo que la Argentina necesita. Necesitamos paz y tranquilidad. Ella piensa lo que piensa”.

"Yo trabajo todos los días para que tengamos un país seguro. Y como visión tenemos que recuperar la paz. Me peleé con el Gobierno para que no cerrara las escuelas, pero no a los gritos, tenemos que cambiar eso. No es lo mismo la firmeza que la pelea”, agregó Larreta.

Al ser consultado sobre cómo lidia con las constantes protestas en pleno centro porteño, Larreta aseguró tener la solución y admitió que sería una de las primeras medidas a tomar en casa de llegar a Casa Rosada. “Hay que sacar a los intermediarios de los planes sociales. Los problemas sociales no se enfrentan con violencia; no puede ser que haya gente que recibe un plan por siempre. En Nueva York no pasa eso porque no hay organizaciones que dan los planes, en todas las ciudades hay cortes, pero no así”, señaló.

Por último, Larreta se refirió al trabajo que hacen con las fuerzas policiales en la Ciudad para evitar tantos inconvenientes a los habitantes. “Cuando hay cortes más chicos, se evitan siempre. No es noticia pero todos los días evitamos cortes de 500, mil personas, y si hay grandes se intenta mantener el Metrobús y las laterales de la 9 de julio”, cerró.