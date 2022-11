¿Cristina Fernández de Kirchner podría ser candidata a presidenta?

La noticia política de la semana es la interna del Frente de Todos y la evidencia concreta de que dentro del oficialismo no hay comunicación ni trabajo en equipo; sólo egoísmos y operaciones. El liderazgo dentro del Gobierno está a la expectativa de ser tomado y cuenta con diversos aspirantes al poder definitivo.

El exministro de Economía Martín Guzmán apareció a principio de la semana luego de un tiempo de exposición pasiva tras su salida del Gabinete. El exfuncionario salió en tono ofensivo a criticar la falta de profesionalismo en la gestión oficialista. Éste destacó que trabajar con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "toda una hazaña" y que el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, se maneja como un "nene caprichoso".

Las declaraciones de Martín Guzmán dejaron en evidencia algo claro: el Frente de Todos es una coalición que desde la micro-política, es decir desde la fórmula presidencial, hasta las zona macro-política, los arreglos provinciales y extensiones, no tiene una línea de trabajo concreta.

El exministro reveló cómo se llevó a cabo la gestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Cristina de un día para otro me dejó de atender el teléfono", expresó el economista junto al periodista Alejandro Fantino. Máximo Kirchner asimismo afirmó que no estaba de acuerdo bajo ningún aspecto con las expresiones del exfuncionario sobre cómo se estaban llevando las negociaciones. "No podes decir que fue el mejor acuerdo que se pudo hacer, tenés que avisarle a la gente lo negativo que conlleva el acuerdo", destacó el hijo de la vicepresidenta en diálogo con Tomás Rebord.

El futuro del país entonces descansó estos años en la inconsistencia que plantearon el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta tuvo poca paciencia respecto al vínculo con su compañero de fórmula y rápidamente comenzó la corrida oficialista. La pérdida de poder que tuvo el jefe de Estado con la disminución de los ministros albertistas fue el primer declive del poder de su banca.

En los pasillos de Casa Rosada se comenta la melancolía que maneja Alberto Fernández respecto al qué pudo haber sido de su gestión sin la pandemia y la guerra. El gobierno albertista es toda una incógnita, el desarrollo de un poder que comenzó tarde o nunca existió. El escenario final es una Cristina Fernández de Kirchner haciendo de oposición frente una estructura que ideó y llevó a cabo -más triste, se trata de estructura que conllevaba la promesa de la vuelta del asado. La inflación interanual se estima que superará el 100% a fin de año.

El panorama oficialista entonces tiene los siguientes puntos de margen: Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Una fuente cercana al presidente le reveló a MDZ que éste quiere darle pelea a la vicepresidenta. La salud del primer mandatario igualmente es otro tema a tener en cuenta dentro de la disputa.

La expresidenta se envionó en tono electoral de cara a 2023. Un lema como "La fuerza de la esperanza" y una oleada de militantes al canto de "Cristina presidenta" denotan un duro contraste. Máximo Kirchner es el punto que siembra la duda. El líder del Partido Justicialista bonaerense destacó que "no sé si Cristina se va a presentar" y que "ser presidenta es todo un desgaste", aludiendo a la posibilidad de que ésta no quiera atravesar otro período presidencial.

El fundador de La Cámpora también remarcó "el buen laburo que está haciendo Wado en el ministerio" y lo posicionó como un posible candidato en caso de que la vicepresidenta no quiera dar pelea. Cristina Fernández de Kirchner está preparando un escenario similar al del expresidente Mauricio Macri en el PRO; una especie de poder omnisciente que permite la posibilidad de lanzarse o bendecir el candidato predilecto para la próxima batalla electoral.

Un enfoque a no dejar pasar es el presente de Sergio Massa. Los planes del ministro son siempre inciertos y variables -como es reconocible- de forma que no dan pie a la estimación. Una fuente oficialista le expresó a MDZ que "si Sergio acomoda la economía y su imagen mejora es un punto fuerte de cara al año que viene". La economía es una de las piedras que ata el futuro electoral del abogado. ¿Es posible que éste se termine por quemar? La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner se encuentra frente a una dialéctica imponente: manejar los hilos del kirchnerismo dentro o fuera de la estructura de gobierno. En el círculo cercano a la vicepresidenta se comenta que la funcionaria se está midiendo con Mauricio Macri. "Yo creo que si Macri va ella también", destacó una fuente oficialista.

La cuestión judicial es otra de las tensiones que atraviesa a la expresidenta. En caso de efectuarse un fallo en su contra, ésta podría quedar inhabilitada de ejercicio de cargos públicos. El pedido de condena que presentó el fiscal Diego Luciani detalla 12 años estrictos de cárcel.