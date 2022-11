La reacción de Coviar contra los mendocinos que apoyaron la tolerancia 0

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este jueves al proyecto de reforma de la Ley de Tránsito que apunta a implementar la Tolerancia Cero de alcohol al volante. La gran mayoría de los representantes mendocinos votaron en contra de la iniciativa, salvo por el caso de los legisladores del Frente de Todos, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, que respaldaron la propuesta. Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se refirieron a esta postura y señalaron que confían en que los senadores defiendan la postura de la provincia y se pueda revertir la ley en la Cámara Alta.

“La Coviar se ha opuesto a una Ley que no resuelve el problema que platea. Desde la vitivinicultura apoyamos una ley de seguridad vial pero que abarque la problemática completa. Es decir, que tome los aspectos educativos, de penalización, de medición, pero no estamos de acuerdo con una ley cuyo único artículo declara la tolerancia cero”, manifestó este viernes José Zuccardi, presidente de Coviar.

Consultado acerca de la votación afirmativa de diputados mendocinos al proyecto, el dirigente vitivinícola sostuvo que “está en lo que cada uno debe hacer y la sociedad debe resolver al respecto”.

En este sentido, remarcó que “entendemos que esta ley afecta las libertades de los argentinos y afecta la calidad de vida de los argentinos. Tomar una copa de vino en las comidas es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra alimentación. Ir a un régimen de tolerancia cero en realidad no va a evitar ningún accidente”.

Zuccardi planteó que “es una ley demagógica porque promete algo que no va a cumplir. Están bajando el nivel permitido de 0,5 (mg de alcohol en sangre) a 0, es decir que estamos legislando sobre el grupo que no tiene accidentes por alcohol en sangre. Está probado que los accidentes se producen por encima de ese nivel. No soluciona ningún problema, por eso nos oponemos. Para muchas actividades es nociva, como para los restaurantes, los hoteles, el enoturismo. Es una ley que no trae beneficios y perjudica al conjunto de la población”.

Asimismo, se mostró esperanzado de que los senadores de las provincias vitivinícolas puedan frenar el avance de la reforma a la Ley de Tránsito. “Ahora le toca a nuestros senadores, de las regiones vitivinícolas, defender la posición. Y ojalá se pueda revertir en el Senado que sería lo razonable”.

En tanto, hizo hincapié en que “es una ley inconstitucional. Establece una tolerancia cero y no hay ningún aparato que tenga margen de error cero. Viéndolo desde ese punto de vista es una ley inaplicable”.