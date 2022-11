Horacio Rodríguez Larreta le bajó el tono a la campaña, pero no evitó hablar de un tema clave para el país

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que en Juntos por el Cambio "aún no se habla de candidaturas para el año que viene, sino que se trabaja en un proyecto de gobierno para el país", y se mostró a favor de "modificar la ley de coparticipación federal" con el propósito de "darle más autonomía a las provincias".



“No estamos hablando de candidaturas aún. Estamos todos juntos, trabajando en un plan de gobierno al que le estoy dedicando mucho tiempo y estudio”, señaló Rodríguez Larreta.



El jefe de Gobierno porteño estimó que “en la campaña para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) podrán surgir matices y diferencias, pero es fundamental que surja un plan de desarrollo para Argentina”.



El dirigente del PRO cuestionó el hecho de que para encarar cualquier obra las provincias deban recurrir a la Nación y reclamó "cambiar eso” para que cada distrito federal pueda “desarrollarse por sus propios medios, por supuesto con el apoyo" de la administración central del país.



“Hoy la Argentina es un país unitario. Creo que hay que cumplir con la última reforma de la Constitución Nacional y modificar la ley de coparticipación, dándole más posibilidades de recaudación de recursos a las provincias, y de la mano con eso, más responsabilidades y autonomía para definir las obras que se deben hacer y los sectores que se deben promover. Eso hoy no sucede”, expresó.



Sobre las empresas del Estado, Rodríguez Larreta aseguró no haberse pronunciado a favor del cierre de ninguna de ellas, aunque adelantó que es necesario “un plan para que las empresas públicas funcionen de manera eficiente”.



“Hay que reducir los subsidios que se gastan en ellas y apuntar a convertirlas en empresas equilibradas y superavitarias. Después se verá caso por caso”, remarcó.



Además, sostuvo que “Argentina necesita un rumbo, un modelo de desarrollo”, tras lo que señaló que “queremos gobernar para mejorarle la vida a la gente”.



“Salta podría estar mejor, porque tiene litio y minería, que se pueden explotar de manera responsable, cuidando el medio ambiente. Tiene turismo, que se puede explotar mucho más, al igual que algunas economías regionales que el mundo necesita”, destacó.



Finalmente, consideró “una contradicción tener los yacimientos más ricos del mundo con comunidades pobres alrededor”, y afirmó que “el desafío es pasar de exportar litio como materia prima a exportar baterías, dando valor agregado con trabajo, mediante una visión integral que incluya una revolución en el sistema educativo para contar con el capital humano para poder acompañar a las industrias”.