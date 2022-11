Arde La Matanza: militantes del Movimiento Evita recibieron una paliza y vinculan el ataque a Espinoza

Militantes del Movimiento Evita denunciaron haber sufrido un ataque con "fierros, puños y disparos" por parte de un "grupo de choque" llamado "Los Búhos" mientras realizaban esta madrugada pintadas en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en La Matanza.



"Bajaron de la camioneta, empezaron a los tiros, nos hicieron arrodillar. Rompieron los vidrios de la camioneta. Tiraron tiros a un auto. Corrieron a los chicos tirándoles tiros", relató una militante del Movimiento Evita.

Hace unos días, dirigentes de La Cámpora y el Movimiento Evita acordaron dejar de "tirotearse" en público y sellar la paz a cambio de que el kirchnerismo duro brinde el aval para que la esposa de Emilio Pérsico, Patricia "La Colo" Cubría, pueda jugar en las PASO de 2023 y competir por la intendencia de La Matanza, nada más, ni nada menos que contra Fernando Espinoza, uno de los barones del conurbano que pierde poder con el avance de la agrupación que dirige Máximo Kirchner.



Según consta en la denuncia policial radicada en la Comisaría Distrital Este 5ta de la localidad de San Carlos, en La Matanza, los militantes del Movimiento Evita se encontraban en la madrugada realizando pintadas en las intersecciones de las calles Carlos Casares y Lavadero.



La presentación indica que cuando estos militantes realizaban esta actividad desde una camioneta negra recibieron amenazas de un hombre que dijo ser parte de "La banda de Los Búhos", un grupo asociado a la barrabrava del club Almirante Brown al que los integrantes del Movimiento Evita vincularon con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.



No obstante, fuentes cercanas al intendente afirmaron que no existe ningún vínculo con ese grupo y que las autoridades locales tomaron conocimiento del hecho a través de los medios de comunicación.



Al respecto, el Partido Justicialista de La Matanza emitió un comunicado en el que repudia "los hechos violentos cometidos contra integrantes del Movimiento Evita", y llamó a "contribuir a la pacificación".



"Repudiamos todo acto de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones como siempre lo hemos hecho. Todos debemos contribuir a la pacificación, sobre todo en estos tiempos en que nos ha tocado vivir un intento de magnicidio hacia nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", subrayó la declaración difundida por el justicialismo matancero.



Y en ese sentido, insistieron en que desde ese espacio lamentaban "las agresiones que sufrieron los compañeros y las compañeras integrantes del Movimiento Evita y nos solidarizamos con ellos ante un episodio lamentable que nos es absolutamente ajeno".



"La política debe seguir siendo la herramienta que transforma y da soluciones a la vida de nuestra gente: no podemos permitir que se sigan degradando su fuerza y su valor", agregaron.



La diputada bonaerense y dirigente del Movimiento Evita, Patricia Cubría, contó cómo ocurrieron los hechos: "Los emboscaron entre cuatro camionetas, 20 tipos armados. Pegándoles con fierros, con puños. Los hicieron arrodillar. Dispararon contra el piso, al lado de todos. No contamos muertos porque Dios es grande".



En esa línea, la diputada -que recientemente lanzó su precandidatura a intendenta de La Matanza- remarcó que las víctimas del ataque son "unos 15 militantes" entre los que hay "mujeres y pibes jóvenes" que son "excelentes militantes sociales".

Asimismo, Cubría remarcó que fue "una situación pocas veces vista", que se trató de "una locura de violencia política", un hecho por el que ya recibió "la solidaridad" por parte de distintos dirigentes políticos.



"El Presidente (Alberto Fernández), (el diputado nacional) Máximo Kirchner, la ministra (de Desarrollo Social) Victoria Tolosa Paz y Juan Grabois nos mandaron mensajes de apoyo", detalló la diputada.