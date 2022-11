Con Patricia Bullrich empoderada, Rodríguez Larreta piensa en una propuesta para María Eugenia Vidal

Tras el episodio que protagonizó Cristian Ritondo cuando borró de su grupo de WhatsApp a la mayoría de los dirigentes territoriales que trabajan en la provincia de Buenos Aires, se sumó, ahora, una extraña llamada que reciben quienes aceptan la visita de Horacio Rodríguez Larreta. Y, en persona o a través de sus operadores políticos, esos mismos dirigentes después escuchan a Patricia Bullrich alertándoles de las supuestas diferencias en su favor que marcarían varias encuestas, aunque no en esos territorios.

“Es de locos. Nunca lo vimos”, se quejó una de esas figuras locales que padeció este mal momento. “En el PRO siempre se trabajó en equipo, eso era norma y regla, pero parece que fue hace mucho. Ahora los aprietes son insoportables”, dijo la misma fuente.

Esto es así porque luego de la decisión de transferir candidatos de “lado a lado”, el alcalde porteño no coronó esa maniobra que en el territorio bonaerense le había salido mucho mejor que en la Ciudad. Al no convertirse en jefe, el dueño del espacio, Mauricio Macri, empezó a trabajar para esmerilarlo, y ahora se ven los frutos.

Luego de haber recibido a Bullrich en CABA por pedido de Macri, su primo, Jorge, ahora no solo debe soportar la aparición de miles de candidatos, sino que desde los amigos y conocidos de Rodríguez Larreta no descartan que, con el fin de acordar, sea nuevamente María Eugenia Vidal su candidata para sucederlo.

Vidal, que empezó a recorrer el país como precandidata presidencial, juega en tándem con su virtual jefe de campaña, Ritondo, y sus aliados incondicionales como Alex Campbell, Federico Salvai y Gustavo Ferrari, que ya proyectan lo “caro” que le saldrá a la dupla Rodríguez Larreta-Darío Santilli un acuerdo con ellos.

Como viene contando MDZ desde hace tiempo, la idea de “candidatos a vencer” hizo que todos los que no se sienten parte o presumen que no serán de los primeros convocados hayan salido a “construir” en función de las ansias de Macri pero, también, a proponer un nuevo esquema de negociación.

Estas debilidades del principal sostén del PRO, a quien Néstor Grindetti acusó, en Pinamar, de “preferir comprar dirigentes” por su poder económico, se le suma el constante crecimiento de la presidenta del PRO, que ya todos saben que no negociará nada. Al no hablar con Rodríguez Larreta de manera directa, equivocadamente para ella, lo pone al expresidente de la Nación como negociador de última instancia para que no se desmadre todo aún más.

Aunque coincide mucho más en el cómo con ella que con el alcalde porteño, también es cierto que si Macri y Rodríguez Larreta deben decidir entre ellos ella podría ser la principal damnificada. “Todos corren desde atrás”, se ufanan a su alrededor, pero qué pasaría si el creador del PRO le pide que acomode sus apetencias.

“¿Se va con Javier Milei?”, le preguntó MDZ. Los operadores de la exministra de Seguridad reconocen que habla bastante con el economista anarco liberal. Esa suma de dos más dos es otra preocupación que ya empieza a tallar en cada mesa de negociación de la principal alianza opositora.