La inesperada defensa de Eduardo Feinmann a Ofelia Fernández

En un sorpresivo giro de la vida, el periodista Eduardo Feinmann mantuvo un tenso cruce con Lilia Lemoine cuando intentaba defender a Ofelia Fernández de los agravios que le propinó la influencer libertaria a la diputada kirchnerista.

Durante una entrevista hoy en su programa de Radio Mitre, Eduardo Feinmann le cuestionó a Lilia Lemoine haber tratado a Ofelia Fernández de "tanque australiano de medialunas", lo que fue interpretado como un ataque directo a la apariencia física de la diputada oficialista.

"Lo hice dentro de un contexto en el que estaba diciendo que no había que insultar a la gente…", comenzó a justificarse Lemoine, a lo que Feinmann la interrumpió: "Es que no hay un contexto, no puede decir eso".

Acto seguido, la tuitera aliada a Javier Milei intentó pasar a la ofensiva y cuestionar al periodista: "Eduardo, yo sé que Ofelia es creación tuya y vos la pusiste ahí. Acordate que te peleabas con ella por la desfiguración del lenguaje". La respuesta del conductor no tardó en llegar: "Perdón, Lilia, pero yo no pongo y creo a nadie".

"Pero le liste vidriera", insistió Lemoine. "No, vidriera no. Tomaba los colegios y había que mostrar la barbaridad que hacía", recordó Feinmann respecto al momento en que Ofelia Fernández saltó a la fama en 2018 por protagonizar una serie de protestas estudiantiles en escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires.

De todos modos, la influencer no desistió en su postura e incluso hizo extensivo un reclamo bastante común en la dirigencia libertaria: "Te burlabas de ella en su cara sabiendo que era una chica adolescente. No importa igual. Lo que le pido a los periodistas es que busquen la verdad, no los quince segundos que un operador trata de marcar".

"¿La verdad cuál es? ¿Qué usted le dijo tanque australiano de medialunas?", ironizó Feinmann. "Ponele que sí", desafió la entrevistada.

Después de la entrevista, Lemoine publicó un mensaje en Twitter criticando a Feinmann e insinuando que está alineado a los operadores mediáticos de Juntos por el Cambio. Además lo llamo "larretizado", en referencia a Horacio Rodríguez Larreta.