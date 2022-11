Cristina Kirchner 2023: contundente afirmación de un funcionario cercano a la vice sobre su candidatura

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, aseguró hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "muy valiente" y tiene "la responsabilidad suficiente" para hacerse cargo de lo que "la Historia le pida", al mismo tiempo que condenó el fallo que concedió la libertad a los integrantes de Revolución Federal porque "es un mensaje de impunidad".



“Cristina es muy valiente. Ella tiene más claro que nadie su papel histórico en Argentina, va a actuar en consonancia con eso. Si Cristina ve la necesidad de ser candidata, no le va a esquivar al bulto”, marcó Zannini en diálogo con El Destape Radio y afirmó que la vicepresidenta "tiene la responsabilidad suficiente para hacerse cargo de lo que la Historia le pida".



También aseguró: “Cristina es muy fuerte. Tiene la fortaleza de millones de mujeres argentinas. Creo que no le hace mella, pero también creo que le exigimos demasiado”.



Zannini, que fue Secretario Legal y Técnico durante los tres mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, consideró que fueron “presidentes distintos al resto”, y los comparó con Perón, porque “ellos tenían una visión estratégica del país que querían mucho más firme que el resto” de los presidentes argentinos.



Por otra parte, el procurador del Tesoro se mostró en contra del fallo que excarceló a los miembros de Revolución Federal, e indicó que la medida da un "mensaje de impunidad, como si no hubiera ocurrido el atentado a Cristina".



"Lo que me parece peor de todo es que el atentado es un quiebre al pacto democrático que viene desde 1983 para acá, reforzado en el 94 con la reforma de la Constitución Nacional", señaló Zannini y apuntó contra "un sector de la política" que "está pensando en que eliminar al otro puede ser una solución".



En ese sentido, dijo que "el Poder Judicial" tuvo una actitud que "no tiene en cuenta los mecanismos que se instalaron en la propia Constitución para su defensa" e indicó que hay "una deformación del concepto justicia".



Advirtió que "no son todos los miembros del Poder Judicial" los que obran de esta forma, "pero están ubicados estratégicamente para poder consolidar un esquema de impunidad para algunos y de persecución para otros", respecto a la decisión tomada por La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que ordenó el martes la excarcelación de los cuatro miembros de Revolución Federal.



Está medida "deja sin responsabilidad a quienes rompen el pacto democrático", dijo Zannini y añadió: "Si todos empezamos a pensar que la muerte es una solución, este país no tiene futuro".



En torno al atentado que sufrió la vicepresidenta el 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa, el procurador del Tesoro aseguró que "el objetivo es que tengamos miedo de ser kirchnerista”.



Y señaló la existencia de un “metamensaje", es decir, que "si le paso algo a CFK, cómo no le va a pasar a otro dirigente. Es todo un mensaje mafioso que se tira hacia el interior de la sociedad”, indicó.



De todas formas subrayó que “el objetivo era matar a Cristina”, porque saben que sin Cristina "todo el colectivo político que se referencia en ella termina siendo muy diverso y de difícil unidad".



"El objetivo era de muy corto plazo en la política, porque supongo que el movimiento popular puede regenerar su situación en la política a partir de crisis", agregó.



Y advirtió: "De todas maneras el hecho indica que alguna previsión hay que tomar, sin que se llegue al extremo de que (Fernández de Kirchner) pierda contacto con la gente, porque lo que mejor le hace es el contacto con sus partidarios".



En esa misma línea, apuntó: "Rodearse de custodia, de rejas y de chalecos como hace el PRO no creo que sea el camino. Deberíamos reclamar para todos la seguridad de estar en paz, debatir, decir la verdad política que uno tiene sin que vengan a tomar represalias".