Los referentes y aliados que presentará hoy el massismo mendocino

Sergio Massa, el ministro de Economía nacional, mandó a armar una estructura provincial a comienzos de año y este viernes se verán los resultados. Con algunos intendentes del PJ como invitados-aunque es posible que no asistan-, el Frente Renovador que encabeza la dirigente Gabriela Lizana, presentará a los referentes de los 18 departamentos. Será el primer encuentro provincial de cara a las elecciones del 2023 en la que participarán dentro el Frente de Todos.

La reunión comenzará a las 18.30 en el Colegio Farmacéutico que queda en la calle Rivadavia al 645, a media cuadra de la plaza de Godoy Cruz. La mesa provincial encabezará el encuentro y a diferencia de las distintas reuniones que hubo durante este año, no tendrá carácter de distrital o departamental sino que se verán las caras quiénes se han ido sumando a lo largo y a lo ancho de Mendoza al massismo dentro del Frente de Todos en la provincia. Muchos de esos dirigentes provienen de otros partidos: como del Partido Verde que se terminó de fracturar en los últimos días, del peronismo o incluso del radicalismo.

El Frente Renovador- cuyo sello es Fuerza Renovadora- tiene claro que además de participar de las elecciones adentro del Frente de Todos, intentará evitar ir a una primaria en los municipios donde gobierna el peronismo, especialmente donde hay intendentes con quienes tiene sintonía el partido y en particular, Massa. De hecho, al acto de este viernes están invitados los intendentes de Lavalle Roberto Righi, de San Rafael Emir Félix y de Maipú, Matías Stevanato. Lizana se ha mostrado en reuniones públicas con el primero y el último especialmente, y además Massa tiene buena relación con los tres. Tienen una característica común: no son kirchneristas y en las primarias del año que viene pueden llegar a jugar una interna contra Unidad Ciudadana y La Cámpora si es que no hay un acuerdo previo que evite la instancia de las PASO. Sin embargo, según pudo saber MDZ, Félix no asistirá y posiblemente Righi tampoco por problemas de agenda.

Otros invitados especiales al encuentro, son el diputado provincial José Luis Ramón (Protectora) y la ex senadora Andrea Blandini quien acaba de dejar el Partido Verde y proviene del peronismo. Además, están convocados sindicatos como Claudio Díaz, del sindicato de viales, entre otros.

El armado territorial abarca a todos los departamentos de Mendoza. Algunos referentes quieren ser intendentes, otros ediles y hay quienes apuestan a ser legisladores. Todo dependerá de la negociación dentro del Frente de Todos que seguramente será muy compleja como lo fueron los días previos al cierre de lista de autoridades partidarias del PJ de comienzos de mes. De acuerdo a lo que informaron dirigentes de la mesa central, en el Sur, el Frente Renovador tiene como referente en Malargüe a la concejal y ex legisladora Silvina Camiolo quien apuesta a ser candidata a jefa comunal en el departamento gobernador por el radical Juan Manuel Ojeda. En San Rafael, tienen como referente a Enzo Orosito, ex concejal y en General Alvear a Lautaro Nadic quien pertenece a un grupo de jóvenes.

En La Paz, Armando Pérez (ex radical) y Santiago Ruiz; en Santa Rosa los dirigentes Walter Bernal y Agustina Orellano. En Junín el ex legislador radical Alexandre Maza, la dirigente Eliana Blanco y el exprecandidato a intendente Juan David Sánchez. En Rivadavia, Lizana junto a Rubén Fiochetti y José Lastina. En San Martín, el ex director de Desarrollo Económico del departamento Emir Nacif y el senador provincial Bartolomé Robles.

En Maipú, Mariano Villar y Raúl Rivas entre otros. En Godoy Cruz, el armador territorial del espacio, Pablo Cazabán y Carina Pérez quien fue candidata a concejal por el Partido Verde en las últimas elecciones. En Luján de Cuyo la dirigencia proviene del radicalismo, entre ellos Eduardo Valdés y el ex concejal Silverio Gatica. En el Valle de Uco, los referentes son: en San Carlos Raúl Abraham, excandidato a intendente; el ex intendente Ricardo Pont en Tunuyán y en Tupungato, la concejal Susana Isuani. En tanto que el Las Heras el referente es el exjefe comunal Rubén Miranda; en Guaymallén Daniel Scaloni- quien suena como precandidato a intendente- , Alejo Morales y Fabián Bessé; en Capital Laura Carretero y en Lavalle el exreferente del Partido Verde, Nahuel Martínez.

La gran foto será hoy y hay expectativa de sobre sus dimensiones.