Más internas: el rompecabezas que no logra solucionar Juntos por el Cambio para reglamentar las PASO

A medida que se fueron despejando las dudas y cada vez parece más firme la realización de las PASO, comenzó en Juntos por el Cambio una discusión interna respecto al reglamento que van a implementar. Las posturas parecen irreconciliables debido a que cada uno quiere sacar su ventaja electoral.

Hasta ahora solo hay consenso respecto a la presentación de fórmulas mixtas, escenario que nunca se implementó en la coalición opositora para cargos presidenciales. También podría usarse en la provincia de Buenos Aires para gobernador y vice o en CABA donde también se elige jefe de Gobierno. Ambos distritos unifican sus comicios con las elecciones presidenciales.

El escenario actual indica que en las mayorías de los casos será un radical quien acompañe en una fórmula. El PRO tiene claramente figuras más competitivas que seguramente encabezaran los binomios. Por ejemplo en las últimas horas Horacio Rodríguez Larreta no descartó que Gerardo Morales puede ser su candidato a vice. Una forma disimulada de cerrar con la UCR sin blanquear el acuerdo.

Horacio Rodríguez Larreta será candidato a presidente.

El único caso diferente podría ser Martín Lousteau que elija a una dirigente del PRO, como ha trascendido en las últimas semanas. Hay que tener en cuenta que en la primaria de CABA solo se elige el postulante a suceder a Larreta. El candidato tiene la libertad de elegir a dedo a su compañero de fórmula. El actual mandatario blanqueó durante el debate previo a la PASO que Diego Santilli iba a ser su vice. Jorge Macri quizás se vea obligado a elegir un radical para equiparar la movida de Lousteau.

Pero el problema que no tiene fácil solución es la autorización para usar la Y. Esta variante permite que, por ejemplo, el primo Macri pueda llevar la boleta presidencial de Larreta y al mismo tiempo también la de Patricia Bullrich. Hasta acá la presidenta del PRO aceptaría, pero no profundizarlo en todos los cargos electivos. “Eso no sería una PASO, en todo caso habría solo competencia a nivel presidencial”, dice a MDZ un allegado a Bullrich.

La suba en las encuestas de la exministra de Seguridad comenzó a generar el interés de la mayoría de los intendentes bonaerenses del PRO por llevar ellos también las dos boletas. “En mi distrito Patricia está arriba de Horacio, si ella lleva candidato a intendente me dejan afuera”, explica uno de los alcaldes que reclaman la Y también para ellos.

El terror de los Barones del PRO es que pueden perder la primaria si Patricia le gana en su municipio a Larreta. Hasta en el entorno de Diego Santilli intentan comunicarse con Bullrich para que el candidato a gobernador también lleve ambas boletas, escenario que no está disponible porque ella no va a rifar a los postulantes que tiene.

Martín Lousteau será candidato a jefe de Gobierno porteño.

Pero en el entorno de Bullrich no están de acuerdo con esa iniciativa porque quiere hacer el esfuerzo de tener candidatos y estructura propia en los distritos bonaerenses. “Si no armamos nosotros, ¿quién va a cuidar los votos de Patricia? No vamos a dejarle la fiscalización a los intendentes que juegan con Horacio”, explica un operador de la presidenta del PRO. Ellos creen que tienen candidatos que pueden imponerse a nivel local. Apuestan a Ramón Lanús contra Gustavo Posse o a Nicolás Massot contra Segundo Cernadas.

El establishment del PRO, mayoritariamente alineado con Rodríguez Larreta, no quiere Y para las listas de senadores y diputados nacionales y provinciales. Es decir, que eligen la lapicera y evitar el entrecruzamiento en la boleta final con el que sacó minoría.