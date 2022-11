El exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner que ninguneó al Frente de Todos

Diego Bossio, exdiputado y exdirector de la Anses, sostuvo que el Frente de Todos (FDT) "hoy parece ser el Frente de nadie", ya que "nadie se hace cargo del proceso".

"En la escena del oficialismo hay peleas descarnadas", expresó Bossio, y añadió que "la situación es compleja. Y es compleja, fundamentalmente, porque no hay un orden político o un norte".

Además, sostuvo que "a mí me llama poderosamente la atención el nivel de las críticas de una parte importante de la coalición gobernante. Pero no es solamente el nivel de las críticas, porque muchas veces las críticas pueden ser bienvenidas para construir desde el disenso. Las acciones me asombran: el no votar, el no dar quórum, el cuestionar aspectos sustanciales de un Gobierno".

"Acá hay un proyecto político que iniciaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y no tienen diálogo. Eso daña la credibilidad, la estabilidad y, fundamentalmente, la relación con la gente. Después, el otro problema es la falta de sintonía política", agregó, en un reportaje que concedió al diario El Cronista.

Por otra parte, Bossio consideró que el principal problema "es la inflación. Con una inflación del 100 por ciento es imposible que se ordene la economía, es imposible que se pueda tener perspectivas de crecimiento", consigna Noticias Argentinas.

"Con 100 por ciento de inflación, empiezan las dificultades en cualquier familia. Necesitamos un peronismo que esté al servicio de la Argentina, no la Argentina al servicio del peronismo", remarcó.

Finalmente, el dirigente indicó que "el peronismo necesita una profunda renovación que va a llevar mucho tiempo. Tenemos que repensar el peronismo y proponerles un futuro a los argentinos. El peronismo dejó de producir clase media".