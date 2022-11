El fiscal Guillermo Marijuan va en busca de los que se aprovecharon de los planes sociales

La Justicia avanzó sobre los beneficiarios de planes sociales que usaron esos ingresos para la compra de dólares y le pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el listado con el nombre de las 250 mil personas que accedieron a la compra de la divisa norteamericana, como así también los que declararon Bienes Personales.

Por eso, el fiscal Guillermo Marijuan comenzará este lunes con las tareas de investigación preliminares sobre el listado que le solicitó al Ministerio de Desarrollo Social.

"Si una persona está solicitando ayuda por estar desocupada, no puede de forma alguna estar comprando dólares al oficial para después acopiar o revender", dijo el fiscal, y agregó que "además, si superan el mínimo imponible para pagar Bienes Personales se supone que no necesitan la ayuda del Estado, y con el fallecimiento también cesa el derecho, no es algo que se pueda heredar".

Esta investigación se da en el marco de un informe presentado por la AFIP que determinó que de los 1.383.279 beneficiarios del Potenciar Trabajo, hay más de 250.000 que tienen a su nombre bienes registrables, declararon Bienes Personales o accedieron a la compra del dólar ahorro.

"Hubo un descontrol total", dijo Marijuan en Radio con Vos, y siguió: "Las inscripciones se deberían hacer por quien necesita el plan en numerosas sedes, para que no lo tengan que hacer movilizar al ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, las municipalidades".

"Si se hacían bien las cosas, la gente entregaba la solicitud y se cargaba en una base de datos. Pero hubo un montón de casos en donde se organizaban piquetes y cortes de calle donde entregaban listados al ministerio (de Desarrollo Social), y ahí capaz metieron gente que estaba en estas condiciones", declaró el fiscal.

"El organismo no puede agarrar una lista y darle de alta en un plan si no chequeó de quién se trata", cuestionó Guillermo Marijuan respecto de la falta de control por parte del Ministerio de Desarrollo que hoy está a cargo de Victoria Tolosa Paz.

Para finalizar, el fiscal dijo: "Hay situaciones que nos vamos a encontrar seguramente en donde, por ejemplo, haya gente que estaba en condiciones de recibir el plan, que lo necesitaba, y fue contratado por unos pesos más por un inescrupuloso que le pidiera que le compre los dólares".