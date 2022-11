La pelea interna de una legisladora de Milei, el festejo de JxC por el Presupuesto y la incógnita Quirós

El larretismo está de fiesta. Al menos en Perú 160. Es que ayer con 33 votos a favor, la Legislatura porteña aprobó el Presupuesto para el próximo año, un desafío parlamentario para la coalición que integra Juntos por el Cambio en la Ciudad.

Entre otras claves, producto de la muñeca del vicejefe de Gobierno, Emmanuel Ferrario, y el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, hubo una larga negociación con todos los actores de Juntos por el Cambio para que voten unánimemente la “ley de leyes”. Esto incluyó desde el bullrichista Juan Pablo Arenaza –quien terminó jugando mejor que otros aliados al larretismo- hasta Roberto García Moritán de Republicanos Unidos.

Así, JxC acordó que no haya nuevos impuestos ni que se suba ninguno de los existentes. Según informaron fuentes parlamentarias se plasmó “un crecimiento de la partida destinada a Educación y una fuerte baja del peso de la deuda en el presupuesto total”.

El dato clave es que de los 33 votos, hubo 32 del interbloque de JxC al que se sumó Eugenio Casielles, quien tiene un monobloque y entró por el peronismo lavagnista.

El titular de la comisión de Presupuesto, quien se peleó de manera muy dura con La Cámpora en la discusión interna, Claudio Romero (PRO) indicó: “Lo más importante de este Presupuesto es que la Ciudad tendrá Déficit Cero en el 2023 y un leve superávit fiscal. Esto se debe a que pagamos lo que debemos y no gastamos más de lo que tenemos”.

Con todo, según datos oficiales del larretismo, el presupuesto 2023 estima un Resultado Económico Primario superavitario de $420.176 millones, ya que se estiman por Ingresos Corrientes $2 billones 156.597 millones, en tanto que por Gasto Corriente Primario se proyectan $1 billón 736.421 millones. Por su parte, Salud representa el 16,5% del total del presupuesto. Tiene asignado para 2023 un crédito de $355.145 millones, en tanto que Promoción y Acción Social representa el 10,4%, con una partida de $223.253 millones.

Del lado de la oposición, la legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira, dijo en el recinto: “Con el presupuesto no discutimos números vacíos. Lo que se define, en realidad, es si se mejora o no la vida de la gente. Hoy podíamos definir que los residentes empezaran a tener la recomposición salarial que necesitan. Pero las prioridades de Larreta están en otro lado”.

La agitada sesión también incluyó dos pedidos de disculpas de dos diputados de JxC. Uno de Romero, quien había atacado al camporista Javier Andrade en el álgido debate en la comisión de Presupuesto que preside el legislador PRO, y otro del radical Martín Ocampo, quien le pidió a la legisladora Laura Velasco que “desfile”, a modo de broma, luego de que ella le pidiera al Ejecutivo porteño que arme un ministerio de Género). Fue retado por Lucía Cámpora acusándolo de misógino.

Con todo, las temáticas parlamentarias en estas semanas no se circunscribieron al Presupuesto. Una diputada cercana a Javier Milei abrió una discusión en el seno de uno de los partidos que sostiene la candidatura del economista: el Libertario.

Se trata de Rebecca Fleitas, quien en una entrevista semanas atrás confió, en relación al partido Libertario: “Me querían poner gente que tenía menos formación que yo. Uno de los problemas fue el de los asesores. Ellos querían tener control de todo. Cuando me planté y se dieron cuenta que no me iban a poder controlar ahí fue donde hubo un quiebre total. Ahí fue donde intercedió Javier (Milei) en este conflicto y tuvimos una reunión donde estuve yo y gente del partido, y Javier dio una línea directa que eso se tenía que terminar. Lamentablemente los directivos hicieron caso omiso de la directiva. Y esto tiene que ver con la cantidad y la calidad de asesores”.

Detrás de sus palabras se escondía una pelea en el seno del Partido Libertario, en particular con Nicolás Emma, quien fuera jefe de la campaña de Milei en 2021 y hoy su asesor parlamentario dilecto en el Congreso.

Emma fue uno de los que animó a Fleitas para que llegue a la Legislatura. Pero hoy el vínculo de la flamante diputado con su partido se dañó. De hecho, hubo libertarios que salieron a cruzarla cuando se conocieron sus declaraciones y ella eligió no responder. Por el contrario, armó un buen vínculo y muy cercano con el ex radical PRO, el neolibertario Oscar Zago, lo que llevó a que los libertarios terminen enojados con él también. Rápido para la política, Zago tomó prudente distancia del conflicto.

Ante las consultas de MDZ, Fleitas eligió no responder sobre esta situación particular que la tiene como protagonista. Pero en La Libertad Avanza aseguran que ratificó en privado todo lo que planteó en esa entrevista sobre los empleados de Perú 160 relacionados con su despacho.

Y agregaron que originalmente las críticas eran contra Emma pero que terminaron siendo para otros dirigentes del partido que la vio crecer. Fuentes del Partido Libertario, a su vez, afirman que hoy sigue el enojo con ella.

Sin embargo, hay otro costado clave en la figura de la diputada: se transformó en una referente para Javier Milei y su vínculo cercano al candidato a presidente de La Libertad Avance y su hermana Karina, también generaron roces y celos en LLA.

Bonus track. Para finalizar, el larretismo sigue con su objetivo: convencer al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que se prepare para ser precandidato a jefe de Gobierno.

Elisa Carrió ya le dio su bendición. El ministro, mientras termina de sortear el conflicto con los residentes, prepara una respuesta definitiva para las próximas semanas. Aunque siempre prefirió no apurarse, entre sus íntimos asegura que “todo el gabinete de Horacio debe trabajar para que sea presidente”.

Es lo mismo que dijo en el último retiro del gabinete porteño con Jorge Macri a pocos metros escuchándolo, tras sacarse una foto con Patricia Bullrich.

Quirós tiene el objetivo de ser una herramienta más para el jefe de Gobierno y está dispuesto a jugar pero no está claro dónde se sentiría más cómodo. El tiempo es algo que juega como un “don”. Aunque en Uspallata no lo ven así aún.

Una variante es que sea el ministro de Salud en las sombras del proyecto “H 2023”, otra es que acompañe a una fórmula bendecida por Larreta o que él mismo se ponga al frente.

Todo está abierto en el mundo Quirós. Pero le jefe comunal lo quiere en la cancha y ya no teñido de temas sanitarios solamente. Su activo rol en la pandemia ahora debe ser recalibrado.