Julio Cobos contra los UVA: un hombre pidió $3.7 millones para su casa y ahora ya debe $26.000.000

En un contexto de inestabilidad económica, los créditos UVA parecieron ser una opción para acceder a un crédito y construir una vivienda. Miles de argentinos tomaron este tipo de préstamos sin imaginarse que la inflación no solo no iba a bajar sino que se terminaría disparando de forma exponencial. Esto los ha dejado en una situación crítica con cuotas que no pueden pagar y sus deudas se incrementaron casi 10 veces en cuatro años. Ante esa situación el diputado Julio Cobos volvió a presionar para que el Congreso de la Nación busque soluciones.

"Comparto un caso de muchos que nos llega, para que dimensionen lo que sucede con los Créditos UVA: Maximiliano tomó un préstamo hipotecario de $3.750.000. Luego de haber pagado cuotas durante 4 años y medio, debe casi 26 millones", esgrimió el legislador nacional y compartió una imagen que ratifica esos montos.

Maximiliano tomó un préstamo hipotecario de $3.750.000. Luego de haber pagado cuotas durante 4 años y medio, debe casi 26 millones.

A pesar de que ese ciudadano fue cancelando cuotas durante cuatro años hoy debe casi ocho veces más que el día que tomó el crédito.

"Urge que el Congreso de la Nación brinde una respuesta inmediata, hace cuatro años que insistimos con esto. Esperemos que este año brindemos una solución y a su vez recuperemos el crédito hipotecario en Argentina", manifestó Julio Cobos que junto a otros legisladores han presentado proyectos para ponerle un tope a los aumentos.

Algo similar impulsó el líder de Protectora, José Luis Ramón, mientras fue diputado nacional. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los proyectos que existen ha sido tratado en el recinto y algunos beneficiarios de los créditos UVA han tenido que acudir a la Justicia para que se revea su situación.