La foto de Patricia Bullrich que deja ver a su compañero de fórmula

La presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, cerró el Encuentro Federal de sus equipos de gobierno, con el acompañamiento del senador Alfredo Cornejo, en la ciudad de Rosario.

Allí, la exministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri, realizó declaraciones en donde afirmo que “nuestra lucha principal va a empezar el día después de las elecciones porque no tememos las amenazas, ya dijo Pablo Moyano que si volvemos va a estar en la calle desde el primer día. A él, le decimos que vamos a defender nuestro gobierno con toda la fuerza. No nos van a correr, no vamos a permitirlo de ninguna manera”.

“Vamos a estar al lado del campo, vamos a bajar los impuestos. El que dice que no se pueden bajar retenciones no quiere cambiar el país”, aseguró por otra parte la titular del PRO.

“Si uno reemplaza -como está pasando con Uruguay, Paraguay y Brasil- impuestos totalmente improductivos como las retenciones, logra que el campo invierta más. Estamos seguros que se puede generar el reemplazo de las retenciones y que eso va a significar de manera muy rápida una forma de tener un Estado sustentable”, resaltó.

En el marco del primer Encuentro Federal de equipos de gobierno, y acompañada por dirigentes de todo el país, Bullrich expresó, a su vez, que “hay más gente que busca un cambio que la que quiere mantener lo que está, incluso, las personas que hoy reciben un plan social porque se han dado cuenta que el plan los achata, no los deja crecer ni les permite educar a sus hijos, además de vivir en ambientes tóxicos. Estoy convencida que el apoyo para tener orden, generar la cultura del trabajo y mano firme en la seguridad va a ser apoyada por el 80% de la población argentina”.

Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo se mostraron juntos en Rosario. ¿Será la fórmula para las PASO?

Por otra parte, la presidenta del PRO, dijo en referencia a aquellas personas que compraron dólares y que cobran planes sociales: “Si 250 mil personas compran dólares con la misma plata que le da el Estado hay que hacer una reflexión muy profunda y no solamente tener una política punitiva. Además de las incompatibilidades, esto significa que la gente cuida su dinero porque el peso que le dan no le sirve para nada”.

En el cierre de la jornada, Bullrich -junto a Alfredo Cornejo- destacó: “Hoy estamos acá demostrando y demostrándonos que somos capaces de trabajar en equipo. Que no estamos solos. Que tenemos el respaldo intelectual y técnico suficiente, no sólo para aspirar a gobernar el país sino para hacerlo eficientemente”.

“Estamos aquí para plantar bandera, pero también para agitarla. Vinimos a decirle al país que desde Rosario vamos a empezar una gesta por la libertad contra los vivos, los pícaros y los que viven de la extorsión. Esa Argentina se va a terminar”, enfatizó.

“Los convoco a seguir trabajando en equipo, a multiplicar nuestras bases, a llevar nuestro mensaje a cada rincón del país, a que no quede ningún argentino preso de la desilusión y el desencanto”, alentó. Y aclaró que “no es momento de soluciones intermedias ni soluciones tibias. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero basta de medias tintas”. Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo junto a otros dirigentes.

Por su parte, Cornejo, quien se muestra muy cercano a Patricia Bullrich, agregó: “Felicito por la convocatoria federal porque los argentinos necesitamos esa mística de sentirse representado por un gobierno nacionales que escuche a todos. Juntos por el Cambio tiene que comprometerse a tener una narrativa que explique el progreso de una forma práctica y sencilla”.

El referente del radicalismo mendocino, también señaló que “hay un mandato de cambio que surge de nuestro pueblo diciendo a dónde queremos llevar el país y no solo leyendo encuestas. Estoy para construir esa narrativa que saque a Argentina del populismo”.

Y subrayó: “El bien en la Argentina es capitalismo desarrollado y no capitalismo de Estado, como en China, que es el sumum de Cristina. Cristina no es republicana, el proyecto al que aspira es el de China por eso la deliberación no le agrada, quiere hablar solo ella”.