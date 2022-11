La férrea defensa del edil peronista que tiene dos cargos en el Estado y su pedido a la Legislatura

La Oficina de Ética Pública de la provincia resolvió que José Pozzoli, quien tiene dos cargos públicos, uno como concejal de Guaymallén y otro como subgerente del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua, debe elegir entre uno de los dos puestos debido a que existe una incompatibilidad horaria que le impediría realizar ambas funciones en simultáneo.

Para hablar de esto MDZ Radio se comunicó con este dirigente del Frente de Todos, que señaló que “no está incumpliendo la Constitución Provincial porque renunció con anterioridad al goce de uno de sus sueldos y eso le permitiría cumplir con los cargos públicos”.

“El artículo 13 de la Constitución dice que se puede tener dos cargos, siempre y cuando no se cobren dos honorarios. Por lo cual, antes de asumir como concejal, renuncié a cobrar mi salario en el Instituto Nacional del Agua (INA)", comentó Pozzoli.

Este miércoles, la Oficina de Ética Pública, dirigida por Gabriel Balsells Miró, notificó al concejal de Guaymallén, quien ahora debe tomar una decisión acerca de su futuro, en un plazo de 60 días. Al respecto, Pozzoli insistió con que “puede llevar a cabo sus dos funciones y que la Oficina de Ética hizo una interpretación contraria”.

“Simplemente, hay una interpretación que dice si uno es concejal no puede realizar otras actividades. Mis tareas en el INA son de investigación y técnica, por lo cual no habría problemas para realizar ambos trabajos. No es como un hospital, donde se necesita un control de personas y tiene otras particularidades”, recalcó el entrevistado.

Pozzoli agregó que “tomará una decisión sin mucha premura, porque hay tiempo para hacerlo” y señaló que "el problema de fondo es que no hay una ley específica que restrinja las tareas de edil. Los legisladores mendocinos deben realizar una jurisprudencia para esclarecer esta situación, con el fin de tener reglas claras".

“¿La tarea de edil es de dedicación exclusiva, o no? Ese es el problema y estaría bueno esclarecer esta realidad. Por eso hagamos una ley y que todos nos sometamos a la misma para tener las reglas claras.”, cerró.