La irónica crítica de Patricia Bullrich a Lula para justificar su silencio

"Se pone una gorra que dice 'CFK 2023' al segundo de haber ganado. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo?". Con esa frase, la titular del PRO, Patricia Bullrich, justificó su silencio frente a la victoria de Luiz Inácio 'Lula' Da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, entendiendo además que su opinión podría causar un malestar en el vecino país que la podrían tomar como una "injerencia" en la política interna.

Según explicó Patricia Bullrich, en la jornada electoral brasileña le advirtió a los dirigentes de Juntos por el Cambio que debían esperar los resultados oficiales y no adelantarse a los hechos. "Cuando el presidente Lula sale a anunciar su triunfo lo hace y se pone una gorrita CFK 2023. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Decirle 'mire, Lula, para que yo reconozca su triunfo en vez de actuar como miembro de un partido actúe como un presidente electo'", ironizó esta mañana durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Continuando en el mismo tono irónico, la potencial candidata a presidenta se preguntó por qué Lula no se puso una gorra con su nombre: "¿Por qué se pone CFK 2023? ¿Qué significa esto para la Argentina? ¿Que el presidente ya ha tomado partido de lo que va a hacer durante estos años en la injerencia de la campaña electoral que tiene la Argentina?".

"Si los que han tenido el triunfo en Brasil se partidizan inmediatamente y el presidente electo Lula se pone una gorra CFK 2023 tomando partido al segundo de haber ganado tengo que retraer mi posición de Estado a una posición partidista de defensa de los intereses de mi votante, del votante de Juntos por el Cambio. O sea, es tomar una posición partidista e ideológica en nuestro país", subrayó.

Si bien aclaró que le desea "lo mejor" a Brasil en esta nueva etapa, Bullrich le pidió al presidente electo del vecino país que construya una relación "pragmática" con la Argentina, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones nacionales en 2023. "No tenemos problemas en el marco de la ideología, pero no me pareció razonable ni lógico de un presidente recién electo, para todos los argentinos que lo estaban mirando", expresó.