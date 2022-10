Luego del fallo de la Corte Suprema: cómo sigue la causa de Santiago Maldonado

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconociera que todavía sigue abierta la causa por Desaparición Forzada de Santiago Maldonado, la abogada querellante que representa a Sergio Maldonado, hermano de la víctima, Verónica Heredia, habló en MDZ Radio y contó cómo seguirá el proceso judicial que estuvo "paralizado por un largo tiempo".

Según la abogada, la Corte Suprema tiene la última palabra y por más que haya definido rechazar los dos recursos presentados por los familiares, la causa reconocida por el Art 142 del Código Penal sigue abierta y el gendarme acusado sigue imputado. “En 2018 esta persona fue sobreseída, pero en septiembre del 2019, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento de Emmanuel Echazú (gendarme que participó del hecho) y quiere decir que sigue imputado desde hace tiempo" , señaló la representante de la familia de Santiago Maldonado.

"La Corte Suprema de Justicia dijo que no hay nada definitivo porque hay todo por investigar y me extraña que la exministra de Seguridad exprese lo que dijo porque la causa sigue abierta”, apuntó Heredia contra Patricia Bullrich, quien había realizado un hilo de Twitter explicando la decisión del Máximo Tribunal a los recursos presentado por los familiares de Maldonado.

LAS CAUSAS DE MALDONADO, UNA POR UNA, SON RECHAZADAS

La Corte Suprema rechazó el martes dos recursos de Sergio Maldonado. uD83EuDDF5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 5, 2022

Y agregó: “Me extraña que la actual presidenta del PRO diga lo que dice porque ella es abogada y debería saber cuando la Corte Suprema dice que no hay sentencia definitiva, quiere decir que la causa sigue abierta”.

Ahora la tarea depende de las instancias menores para reflotar el expediente que “ha sido cajoneado durante años”. La abogada sostuvo que ha utilizado todos los recursos legales para representar a la familia Maldonado y en estos momentos, la Justicia debe abocarse sobre el caso.

Al estar abierta la causa, se pueden incorporar nuevas pruebas para engrosar el expediente y investigar la muerte del exartesano. Dado lo anterior, Heredia aseguró que hay una nueva testigo que trabajó como personal civil de la Gendarmería, quien sostiene haber escuchado que "la fuerza de seguridad militarizada habían detenido a un hippie y que luego se les escapó”.

“Esa declaración se incorporó al expediente y un magistrado dijo que hasta que la Corte Suprema no resuelva el problema no iban hacer nada. Ahora los magistrados no tienen ninguna excusa y deben trabajar en la causa. Entre las tareas que deberán llevar adelante, la primera será ampliar la indagatoria de esta persona”, concluyó.