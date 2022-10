Una encuesta diferente revela los atributos de los políticos argentinos

Una encuesta descontracturada a nivel país de la Consultora DC buscó, con preguntas simples, sacar a la gente de la monotonía de los típicos sondeos de opinión largos y tediosos sobre la intención de voto e imagen de los políticos. Esas encuestas que a los cinco minutos de haber atendido el teléfono te preguntas: “¿por qué no corté?”.

Una encuesta es un trabajo de investigación, donde los consultores deben agudizar todo el tiempo el ingenio para conseguir, con preguntas simples y concretas (muchas veces llevan implícitamente la intención de inducir respuestas) lo que piensa el ciudadano de a pie sobre un político, una acción de Gobierno o algún producto de consumo.

En este sondeo a nivel nacional el consultor aplicó preguntas fuera de la coyuntura política para determinar las razones por las cuales la gente se inclinaría a la hora de votar por un candidato. Con preguntas como: “Si perdés la billetera, ¿qué político te la devolvería?”; “Si faltaste al trabajo, ¿qué político te ayudaría a inventar una excusa?”; o “Si tu equipo se va al descenso, ¿a qué político contratás para que lo salve?”.

En diálogo con MDZ Aníbal Uríos, titular de la Consultora DC, dijo que la idea de esta encuesta era jugar con la gente para saber cuáles son las cualidades que ven en los políticos, tanto positivas como negativas, que son las razones que empujan a la gente para poner el voto. “Uno querría que elijan al más honesto o al más inteligente y quizás no es el que opten para el momento que se está viviendo hoy. Me parece que hoy define más quién puede ser un buen piloto de tormenta o quién saca a la Argentina del descenso y no el más inteligente”.

En cuanto a las respuestas sostuvo que en algunos casos se acercan a los números que están arrojando los sondeos tradicionales y dio un ejemplo: “Es muy bajo el porcentaje del que trata de egoísta a Cristina, que es solo el 30%, cuando nosotros pensábamos que iba a ser cercano al 70% por su imagen negativa. Por ahí se dispersa un poco porque hay muchos nombres en las opciones. O que, a Milei, lo elijan para atajar los penales. Será por su pasado futbolístico o dando a entender que puede sacar las papas del fuego. Pero si Argentina se va al descenso, como DT para salvarnos la gente eligió a Macri y como segunda opción a Cristina. Marcando que se quiere jugar con los titulares como dijo Pichetto y no con los suplentes”.

Sobre Manes, el titular de la Consultora DC afirmó: “Lo ven como honesto, inteligente, pero no con las cualidades para gobernar En el inconsciente del argentino está esa duda que nos han creado con las capacidades de algunos presidentes, como fueron Ilia y De la Rúa, súper honestos, que daban la confianza de que no van a robar, pero cuando gobernaron fueron un desastre”.

“A Massa, según nuestra encuesta, la gente lo ve como un mentiroso, por que eso de inventar una excusa como preguntamos nosotros está relacionado con la mentira, con el chamuyo”, sentenció Uríos, quien agregó sobre el presidente: ”Alberto Fernández en la encuesta aparece sin pena ni gloria. La gente no lo visualiza ni en lo bueno ni en lo malo. A la vicepresidenta la ven como la más egoísta, se está incendiando todo y solo le importan sus temas. Algo que se ve en sus actos”.

El político que más se acerca al ideal de la gente es Patricia Bullrich. Uríos explicó por qué en la concepción de la gente se acerca a ese estadio: “Fíjate que cuando preguntamos a quién le pedís que te cuide la casa, implícitamente nos estamos refiriendo a la inseguridad y la gente ve en Patricia Bullrich a la persona más idónea para ese tema, pasa lo mismo cuando preguntamos por quién te devolvería la billetera y a quién llevarías a una reunión familiar. Acá salta a quién ven como más honesto”.

Agregó: “El bonus track de la encuesta fue ya sí una pregunta directa sobre quién sería el ganador de las próximas elecciones, sin nombrar candidatos, solo espacios políticos. La respuesta dio ganador en primera vuelta a Juntos por el Cambio, con más del 53%. El Frente de Todos quedó en segundo lugar con el 26% y el tercer lugar muy cerca fue no sabe no contesta”.