Toma de colegios: la drástica medida que reclama Javier Milei para los alumnos

Javier Milei pidió que los estudiantes que participan en la toma de escuelas en la ciudad de Buenos Aires sean "expulsados" por cometer "actos de inconducta".

"A los alumnos que toman el colegio se los expulsa, listo. En mi época, a mí no me ocurría tomar el colegio. Si cometía actos de inconducta me reventaban la cabeza a amonestaciones y me echaban. Después no podía ingresar a otro lugar", argumentó Javier Milei en declaraciones radiales citadas por la agencia Noticias Argentinas.

Su propuesta coincide con el proyecto que presentó el legislador porteño y también integrante del partido libertario La Libertad Avanza, Ramiro Marra, el cual tiene como objetivo expulsar a los jóvenes que realizaron las tomas en la escuela Mariano Acosta y, en la misma línea, establecer la medida de castigo para otras ocasiones.

"Educarse es algo esencial, ellos no pueden tomar la determinación deliberada de tomar el colegio. Necesitamos poner orden, necesitamos que tengan límites. Estamos cansados de que estos chicos utilizados por los espacios políticos terminen tomando colegios de forma discrecional", afirmó el jefe del bloque en la Ciudad en los fundamentos de esa iniciativa.

Se trata de una propuesta que consiste en agregar el artículo 9 bis a la Ley 223 del Sistema Escolar de Convivencia, lo que implicaría castigar la interrupción del funcionamiento normal de los establecimientos educativos con la expulsión de los alumnos.

Las protestas en las escuelas "se están descomprimiendo" y al día de ayer eran cinco las que siguen con medidas de fuerza, según indicó Germán Castelli, un supuesto "administrador de las tomas".

La lista la conforman la Escuela Técnica Fernando Fader, las Artísticas Manuel Belgrano y Rogelio Yrurtia, la Media Rodolfo Walsh y el Lengüitas.