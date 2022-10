Patricia Bulllirch blindó a Mauricio Macri ante la crítica de Facundo Manes

Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno de Cambiemos fue "el primero que rompió con la hegemonía populista" al salir a defender a Mauricio Macri de las críticas del diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes.

"El primer Gobierno de Cambiemos, con aciertos y errores, fue el primero que rompió con la hegemonía populista", expresó la exministra de Seguridad en su cuenta de Twitter. Y siguió: "Enfrente tenemos a un enemigo implacable. Aquellos que defendemos la libertad, el imperio de la ley y la democracia, no podemos dudar de qué lado estamos".

Facundo Manes fue repudiado por distintos miembros del PRO y se mostró "sorprendido" -y algo nervioso- por todo el revuelo que se desarrolló a raíz de sus declaraciones. "No me imaginé que iba a hacer tanto lío", manifestó el legislador en TN. Luego, no se desdijo, pero sí le bajó el tono a su visión.

"El Gobierno de Macri llegó con obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia, lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer", consideró.

"No estoy tensionando a Juntos por el Cambio, al contrario", sumó y destacó que "no hay modernización en Argentina sin modernización de las instituciones", a las cuales las consideró como "clave para el desarrollo económico".

El Comité Nacional de la UCR publicó hoy un duro comunicado contra Facundo Manes, luego de que el diputado cuestionara al ex presidente Mauricio Macri por haber construido un "populismo institucional" durante su gestión. "Estamos enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada y, por momentos, escéptica. Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio", expresaron desde la fuerza que tomó distancia de las duras acusaciones del neurocientífico.