Sergio Berni contó cómo es su relación con Cristina Fernández de Kirchner en la actualidad

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reveló que no habla con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde que se alejó del kirchnerismo y apuntó contra la gestión del Frente de Todos (FdT) al señalar que "este Gobierno está terminando con la clase media".

"No hablo con Cristina hace mucho tiempo porque desde que me alejé del kirchnerismo dejé de hablar con ella. No estamos peleados, le tengo gran afecto y cariño. Es una persona con la que milité 33 años", contó el funcionario en declaraciones televisivas.

Para Berni, el Frente de Todos se "apartó del proyecto de país" con el que llegó al Gobierno nacional y apuntó contra el kirchnerismo: "No es el mismo kirchnerismo que conocí en Santa Cruz con Néstor Kirchner en el año 89".

Sergio Berni se ha mostrado en diversas en ocasiones en contra de Cristina Fernández de Kirchner

Además, sostuvo que el movimiento fundado por Néstor Kirchner "se alejó de sus bases", razón por la que no mantiene un diálogo con la titular del Senado.

En la misma línea, profundizó su crítica con respecto a la coalición gobernante y afirmó que no saben "administrar el poder que le confió la sociedad para poder revertir los cuatro años de macrismo".

"Tenemos una clase media que todos los días está siendo castigada y este Gobierno está terminando con esa clase que es el motor de los argentinos", argumentó Berni.

La clase media, para el ministro, se trata del sector más olvidado por las políticas macroeconómicas y es el más golpeado en términos impositivos: "El peronismo hoy solo está ayudando a los que menos tienen y se está olvidando de la clase media. Pasamos de la Argentina productiva a la Argentina asistencialista y dejamos a la clase en la mitad del camino".

El dirigente, que encuentra resistencia dentro del kirchnerismo duro, reflexionó sobre la construcción del Frente de Todos en las elecciones presidenciales de 2019 y catalogó como "error" el armado: "El Gobierno todavía no entendió para qué la ganamos ni por qué camino ir".