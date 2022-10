Ricardo Alfonsín y un duro análisis de la UCR de cara a las elecciones del próximo año

El dirigente radical y embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, afirmó que "no se puede hacer radicalismo en Juntos por el Cambio" y consideró que el espacio político al que pertenece no pudo "disputar el liderazgo conceptual" dentro de la coalición opositora.



"Se tienen que reunir quienes piensan igual, y es claro que nosotros no pensamos igual que el PRO. No se puede hacer radicalismo en Juntos por el Cambio", destacó Alfonsín.



En esa línea, sostuvo que desde que el radicalismo gobernó integrando Juntos por el Cambio en el período 2015-2019 "acompañamos políticas que no deberíamos haber acompañado", y aseguró que a partir del 2019 "nos hemos opuesto a políticas que deberíamos haber acompañado".



De esa manera, señaló que "el frente se rompería si los radicales trataran de hacer propuestas que tuvieran que ver con lo que pensamos", ya que, consideró, esas políticas "entrarían en contradicción con las propuestas que harían desde el PRO".



Alfonsín analizó que hoy en Juntos por el Cambio "hay más tensiones porque el radicalismo, después del 2019, se animó a disputarle el liderazgo electoral".



Sin embargo, señaló que "lo que todavía no ha demostrado el radicalismo es que esté dispuesto a disputar el liderazgo conceptual o programático".



"Si vamos a decir lo mismo que propone el PRO, porque si no se rompe Cambiemos, da lo mismo que el candidato lo ponga uno u otro partido", sentenció.