Silvina Batakis genera furia en redes por ir de compras al Apple Store

Silvina Batakis fue sorprendida en el Apple Store de Nueva York en medio de la falta de la crisis por la falta de dólares en el Banco Central. La ahora jefa del Banco Nación había criticado los viajes al exterior en su breve paso por el Ministerio de Economía, una recomendación que abandonó rápidamente para dedicarse a pasear y salir de compras por Manhattan.

Batakis, julio 2022: “El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”.



Batakis, octubre 2022: Apple Store, Nueva York. pic.twitter.com/wGofq4b8J5 — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) October 2, 2022

Consultada por la demanda de dólares para viajes al exterior y para compra de bienes fuera del país, Batakis había afirmado a inicios de julio en su primera entrevista como Ministra de Economía que "el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo" y recordó que "el Gobierno está para eso, para aliviar esas tensiones". Dos meses depués, la funcionaria nacional no pudo predicar con el ejemplo y se fue al Apple Store de Nueva York. "Estoy viendo", respondió ante la consulta de un argentino que la soprendió en el local de artículo electrónicos.

Silvina Batakis viajó a Nueva York para participar de una actividad oficial en la sucursal del banco en esa ciudad. Según señalaron sus voceros, aprovechó para "darse una vuelta por el negocio" de Apple en la Quinta Avenida. "No compró absolutamente nada", detallaron desde su entorno.



"El dólar está inserto en muchos precios de bienes y servicios. Cuando uno mira el tipo de cambio multilateral, es competitivo y no hay razones para devaluar. Vamos a tener un récord de balanza comercial pero no estamos en una situación de riesgo", era la opinión de Batakis cuando era ministra y en su diagnóstico subrayaba que "el dólar es un recurso escaso y eso tiene que estar al servicio de la matriz productiva, aplicarlo para que todos estemos mejor".