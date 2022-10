La importancia de la educación, como pilar de la riqueza humana

La educación es un derecho humano fundamental, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad productiva. La enseñanza ha sido siempre el medio más importante de transmitir el tesoro de la tradición de una generación a la siguiente. Sin embargo, no estaría sucediendo en los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La última semana, bajo la consigna, con hambre no se pude estudiar, y el no a la ACAP (Actividades de aproximación el mundo laboral, pasantías), los alumnos de diferentes escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alzaron la voz cansados por reclamos por tema viandas de comida de calidad nutricional, mejoras edilicias y pasantías laborales en empresas privadas.

Desde las autoridades del gobierno porteño niegan la legitimidad del reclamo y proclaman una mesa de dialogo que lejos esta de una toma de instituciones públicas que cada vez preocupa mas no solo a los porteños sino a la educación en todas sus formas.

De las 170 instituciones públicas educativas de la ciudad, 12 se encuentran tomadas por alumnos, menores de edad, que, en su mayoría, pero son una minoría responden a agrupaciones de izquierda más radicalizadas y a diferentes facciones de la cámpora. Mas allá de un reclamo legitimo o no, seguimos manchando los pasillos de las escuelas públicas con política partidaria y vandalismo no solo contras las instituciones sino contra la educación pública argentina.

La educación es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Convención de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por Ley 23.849, los pactos internacionales y la Ley 114. La Convención sobre los Derechos del Niño determina: “Los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Foto Pexels

Lejos estamos de estos pilares dogmáticos y de un derecho fundamental donde claramente todo país sin educación es un país pobre. Seguimos atacando la educación, desde facciones partidarias donde la juventud encuentra rebelión y una especie de amor que pocos entendemos, pero también un gobierno local que su perpetuidad en los limites gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no le ha enseñado o no han querido desarrollar formas pacíficas y consuetudinarias de encausar los reclamos tan básicos como una educación de primera calidad, como nuestra educación pública.

Los gobiernos nacionales y provinciales tienen la obligación de invertir más y mejor en los sistemas educativos y fortalecer el nexo entre el gasto y el aprendizaje y otros resultados de capital humano, y por supuesto, dejar de ver la educación como un gasto y si, como una inversión. Lamentablemente me entristece ver una juventud y hasta varias generaciones, que no solo serán formadores del futuro de nuestra república, sino también, serán los próximos lideres, profesionales, educadores y protagonistas de un futuro incierto, pero que no dan cuenta que, el partidismo extremista y los desvíos hacia una buena formación educativa, pensante, libre y

laboral, ensombrece su propio crecimiento personal.

Debemos ser capaces de razonar y desarrollar un pensamiento independiente puesto al servicio del bienestar social y no de unos pocos.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y Presidente de Aptitud Renovadora.