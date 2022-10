Ya hay 12 precandidatos a intendente para un departamento

Si las primarias fueran hoy, la boleta única-que es la nueva herramienta electoral que se usará en los próximos comicios- habría al menos 12 nombres como precandidatos a intendente de Las Heras, que hoy administra el radical Daniel Orozco. Claro que seguramente muchos de esos nombres irán quedando en el camino y los frentes electorales acordarán que en la competencia se presenten menos. En el oficialismo- que es la UCR- ya se anotaron cuatro- aunque podría sumarse uno más-; en el PJ que quiere volver a gobernar su histórico bastión, hay 5 posibles aspirantes; el Frente Renovador tiene su candidato y el Partido Verde también.

El jueves por la noche, en el acto del aniversario de muerte del ex presidente Néstor Kirchner, la conducción del PJ convocó a un acto en Las Heras. Un sector significativo de la dirigencia dijo ausente porque el partido está en medio de un tironeo interno entre el kirchnerismo (que conduce el partido y están representado por La Cámpora y Unidad Ciudadana) y la mayoría de los intendentes (quienes no estuvieron). En ese evento se pudo ver claramente al sector de la dirigencia que pretende dirigir Las Heras.

Uno de los anotados, llevó carteles que decían su nombre junto al 2023. Se trata de Daniel Urquiza, quien es el postulante del Movimiento Evita, que dirige en el departamento. Además, Urquiza es un dirigente histórico del PJ en Las Heras. También se lo ve muy activo en las redes sociales. Ayer por ejemplo, anunció que lanzó “las primeras 50 casas compañeras en #LasHeras con la premisa acercarnos y fortalecer el vínculo que venimos construyendo”. La foto que acompañó ese lanzamiento fue de militantes con carteles del dirigente que dicen “Dani Urquiza 2023”.

Por eso lanzamos las primeras 50 Casas Compañeras en #LasHeras con la premisa acercarnos y fortalecer el vínculo que venimos construyendo pic.twitter.com/9cF78N3nVK — Daniel Urquiza (@urquizadaniel) October 27, 2022

Una legisladora también es de la partida. Es la senadora Adriana Cano, quien además es la presidenta del PJ de Las Heras. Se la puede ver con frecuencia recorriendo el departamento y encabeza un espacio que se llama Generar Las Heras y en la página la dirigente tiene sus propuestas para gobernar el departamento. Es del espacio Unidad Ciudadana, con excelente vínculo con La Cámpora. “Estamos trabajando con la voluntad de una lista de unidad para nuestro partido”, sostuvo el jueves por la noche en diálogo con MDZ ,en relación al cierre de lista para las autoridades partidarias que será este lunes.

Esta tarde recorrimos el Barrio San Miguel y Eva Perón para escuchar las opiniones y sugerencias de las familias lasherinas para mejorar el departamento. pic.twitter.com/V6YPfMrzHy — Adriana Cano (@Adry_Cano) October 22, 2022

Además otro precandidato a intendente es Raúl Ceverino quien es un concejal del Frente de Todos y asumió el año pasado. Es médico y ex director del hospital Carrillo. Para dirigentes partidarios, tiene el perfil ideal ya que el actual jefe comunal también es de esa profesión. El hombre está dentro del espacio de Unidad Ciudadana. "Estamos trabajando con la unidad del peronismo para recuperar el departamento. Yo como concejal camino todos los días y veo cuál es la realidad de este departamento que no son de cara para los vecinos. Están reclamando otra presencia del Estado. La inseguridad que vivimos es un tema gravísimo", sostuvo Ceverino en el acto de Las Heras. Respecto a la posibilidad de ser intendente, avisó: "Todo lo que sea ejecutivo a mi me apasiona. Vamos a trabajar en eso. Estamos trabajando en eso. La unidad del peronismo es lo único lo que nos va a generar una opción válida para todos los lasherinos".

Hoy controles de libretas de salud de niños y adolescentes en el B° Alvarez Condarco, El Resguardo. Gracias a las seños que brindaron su tiempo y su espacio para esta actividad.#LasHeras #BuenosVecinos pic.twitter.com/YdaBtEjSgo — RCeverino (@rceverino1) October 25, 2022

Ell diputado provincial Néstor Márquez, quien preside la Bicameral de Seguridad desde este año, y es parte del kirchnerismo. También recorre los barrios de Las Heras. “Sigamos construyendo con las vecinas/os en los barrios”, indicó en su último posteo.

Sigamos construyendo con las vecinas/os en los barrios pic.twitter.com/54Cw49FBhq — Nestor Marquez (@NestorAMarquez) October 25, 2022

Además, un referente de La Cámpora Carlos Gallo, y quienes el jefe de la Anses en Cuyo tiene intenciones de ser intendente. Más allá de que recorre la provincia como titular de la entidad nacional, también hace visitas políticas como la que hizo hace diez días a Uspallata junto al intendente de Tunuyán Martín Aveiro por un tema turístico.

?? En nuestra visita a Uspallata, realizamos junto a @MartinAveiro y a @elimarin77, una charla sobre la proyección turística en #Uspallata tomando como modelo la marca turística Viví Tunuyán junto a prestadores turísticos del distrito y de Alta Montaña. pic.twitter.com/6v9ck1BFpA — Carlos Gallo (@cgalloc) October 19, 2022

El radicalismo que gobierna también está muy convulsionado. Hay cuatro precandidatos en carrera. La secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, quien es la favorita del intendente y el anuncio podría hacerse en diciembre. Dos secretarios más: el de Obras y Servicios Públicos, Francisco Pancho Lo Presti y el de Fabián Oso Tello, quien es el secretario general de la Intendencia. Los dos están convencidos de ir para adelante, a pesar de no contar con la venia del intendente.

Lo Presti responde al hijo del jefe comunal, Maximiliano Orozco, y esta semana que pasó sorteó una camiseta de Argentina para para tener más likes en su página. En tanto que Tello responde al diputado nacional Julio Cobos y está convencido de avanzar en su postulación.

No son los únicos radicales. También otro candidato y con peso es el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi que reporta al senador nacional Alfredo Cornejo y podría jugar fuerte. Habría otro candidato más de la UCR que aún no está lanzado.

Estuvimos conversando junto a @mdanielorozco @alfonsopratgay @zelayapau @petilombardi, Fabian Tello y Janina Ortiz con los vecinos del departamento en la plaza Marcos Burgos, escuchando sus inquietudes sobre el futuro de la Argentina. uD83CuDDE6uD83CuDDF7#JuntosLoHacemosPosible pic.twitter.com/U8qstFK53a — Francisco Lo Presti (@franciscolp86) October 21, 2022

En tanto, del Partido Verde ven como precandidato a intendente al actual diputado provincial Emanuel Fugazzotto, quien pese a pertenecer a un monobloque legislativo es muy activo y con temas vinculados a Las Heras mucho más, como las fotomultas entre otros temas.

Móviles de la municipalidad @lasherasmza sin patentes, los mismos que te sacan fotomultas con celulares no homologados para seguir con este negocio político.@mdanielorozco usted está al tanto de esto? pic.twitter.com/xPWsceUBuL — Emanuel Fugazzotto (@EFugazzotto) October 18, 2022

El Frente Renovador que es el partido del ministro de Economía Sergio Massa apunta a competir en la interna del Frente de Todos en los departamentos donde el peronismo no es gobierno. A cargo de las listas del departamento está el exintendente Rubén Miranda. A algunos dirigentes les encantaría que vuelva a postularse mientras que otros sostienen que Miranda tiene a otro dirigente en mente.