Patricia Bullrich estalló contra el Gobierno por querer eliminar las PASO

En medio de la descarnada interna dentro del Frente de Todos por la eliminación de las PASO, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cargó duro contra la coalición gobernante: "Se están matando, contando los votos a ver quién le roba los cuatro o cinco diputados al presidente".

"Ya me tienen cansada, los que miramos de afuera lo que pasa en el Gobierno y vemos el nivel de pelea, lo escuché a Wado de Pedro y parece ministro de otro gobierno; los que se están yendo para cuidar a sus quintitas a sus provincias o municipios abandonan a los 47 millones de argentinos para cuidar su lugarcito", resaltó Bullrich este sábado en diálogo con Radio Mitre.

"Lo que están dando como espectáculo político es tan grotesco, tan anti gente, anti sociedad, por eso nosotros le estamos poniendo tanto carácter al cambio. El Gobierno se pelea, ahora por las PASO y uno ve un espectáculo muy decadente", agregó Bullrich.

Hoy vemos al Gobierno disputándose el poder y matándose entre ellos sin importarles nada el país. #SábadoTempranísimo pic.twitter.com/C41RiezcUt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 29, 2022

"El kirchnerismo quiere eliminar las PASO para tratar de cualquier manera y en cualquier lugar mantener el poder. Ya lo han hecho en San Juan, anularon las PASO en Salta, en San Luis, quieren hacer la ley de lemas en San Luis, vuelven los intendentes a sus pueblos, quieren mantener sus feudos, no es para complicarnos la vida a nosotros", remarcó la presidenta del PRO.

Consultada sobre si la eliminación de las PASO afectaría a Juntos por el Cambio, Bullrich respondió: "No nos va a complicar la vida una cuestión de este tipo, más allá de que nosotros somos institucionalistas y de ninguna manera creemos que sería bueno cambiar a 10 meses de la elección las reglas electorales. Eso es contrario a la convivencia democrática".

"Si nos hubieran dicho: 'Quieren discutir las elecciones en Argentina', hay un montón de cosas para discutir, no sería bueno que pensemos si las PASO no tienen que hacerse solo en los partidos que quieren competir y para que no entren las personas de otros partidos a discutir candidatos, la boleta única", ejemplificó.

"Entre ellos se están matando. Están contando los votos a ver quién le roba los cuatro o cinco diputados al presidente, a ver si le tuercen el brazo o no para hacer lo que quieren. En cualquier momento Massa dice: 'O me sacás las PASO o me voy'. Se siguen matando y no les importa nada el país", completó Bullrich.