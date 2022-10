Matías Stevanato reveló el motivo por el que bajó su candidatura para presidir el PJ

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, confirmó este sábado que no participará en la disputa por la presidencia del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, a dos días del vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas. A través de un mensaje en sus redes sociales, el dirigente peronista señaló que es un "constructor de unidad y no de imposiciones" y consideró que el partido está lejos de poder construir una "unidad real".

Desde el entorno de Stevanato comentaron a MDZ que el actual vicepresidente del PJ observó que su posible postulación a conducir el partido no llevaba a la unidad, sino a la consolidación de la interna y que por esta razón prefirió correrse de esa contienda. "Si no es prenda de unidad prefiere no ser parte de la profundización de la interna", explicaron.

"Creo profundamente en un partido moderno, transparente y abierto a la ciudadanía. Que pueda interpretar el sentir de los mendocinos y que sea un lugar de formación en valores humanos. Que nos capacite para ser más eficientes y creativos para el momento en que sus integrantes ocupen posiciones de decisión y gestión. Estoy convencido y trabajo para que nuestra fuerza lidere con protagonismo, de cara a la sociedad y con mucha coherencia, las iniciativas que Mendoza ha perdido y necesita recuperar", comenzó señalando este mediodía en su mensaje publicado en Twitter y Facebook.

En los últimos días, el intendente había sido postulado por los jefes comunales Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) para competir por la presidencia del PJ. De esta manera se sumaba su nombre a la carrera por la sucesión de Anabel Fernández Sagasti, que tiene anotada desde hace meses a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien cuenta con el respaldo de La Cámpora y el sector del exvicegobernador Carlos Ciurca.

Sin embargo, este sábado Stevanato decidió bajarse de esa contienda y explicó en el comunicado el motivo de esta determinación. "Dado que se crearon expectativas sobre la posibilidad de presidir el Partido Justicialista de Mendoza, dejo en claro que soy un constructor de unidad y no de imposiciones. No me verán como un abanderado de las divisiones del Justicialismo. Es por ello, he tomado la decisión de no participar en esta disputa", manifestó.

En este sentido, lanzó una dura crítica al interior del partido, expresando que "lamentablemente percibo que aún estamos lejos de poder construir una unidad real, por lo cual estoy convencido que poco aporta algún protagonismo de mi parte que solo profundice las divisiones y contiendas".

"Les agradezco a los dirigentes que me vieron como una idea superadora, que hayan tomado mi nombre como una prenda de unidad, gracias por su confianza y valentía. Mi reconocimiento especial a las compañeras y compañeros que empujaron el debate y la discusión en vistas a la renovación de las autoridades partidarias, ese es el camino", concluyó el intendente señalando en el comunicado.

La determinación de Stevanato se da a dos días del cierre de listas para las elecciones partidarias que tendrían lugar el 11 de diciembre. Allegados al intendente maipucino destacaron que tener una interna en diciembre en medio de un fin de semana largo (ya que los días 8 y 9 de diciembre son feriados) y en el medio de un Mundial de Fútbol, más que un proceso abierto a la comunidad es "querer esconder una interna".

Agregaron que una interna suma poco y sería darle la espalda a la agenda de la comunidad mendocina. Y a su vez, está lejos de colaborar con un mejor posicionamiento del Partido Justicialista.