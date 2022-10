Los fundamentos del diputado que busca eliminar las PASO

En el día de ayer el diputado nacional Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, presentó un proyecto, con el apoyo del interbloque Provincias Unidas, para eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). MDZ Radio habló con el legislador sobre el objetivo y el fundamento de dicho proyecto.

“Consideramos que en la Argentina nunca hubo unas PASO en la cual hayan intervenido todos los partidos políticos presentando sus precandidatos, en una jornada de elecciones abiertas no solo para afiliados sino que también para todos los electores, para que elijan sus precandidatos", comenzó explicando el diputado.

Di Giacomo contó que muchos frentes participan de las PASO con una sola lista, "esto paso a lo largo de todos los años, nunca hubo una verdadera PASO y resulta que estamos obligando al elector a una elección más en un año donde hay muchas elecciones y lo estamos financiando a un costo altísimo de 22.500 a 30 mil millones de pesos”, argumentó.

El diputado nacional hizo hincapié en que dicho proyecto no es nuevo ya que fue presentado en el año 2020 y agregó que en la provincia de Río Negro, las PASO fueron derogadas en el 2018: “No es algo que se nos ocurrió hoy y no tiene el fin de beneficiar o perjudicar a ningún partido”, se defendió.

Además advirtió que “estamos con un sistema muy caro, que no ha sido utilizado y no va a ser utilizado. Lo usa una parte de acuerdo a su conveniencia, ya sea oposición u oficialismo, de acuerdo a si tiene todo solucionado o no. El sistema electoral argentino está legitimado por la gente. Esta intención que se dio con las PASO que era de abrir un esquema, en el cual se podía renovar la dirigencia, terminó perjudicando a muchos partidos”.

El legislador Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, recordó que en el año 2019 las PASO funcionaron como si hubieran sido la primera elección, “como una gran encuesta nacional”.

Finalmente, volvió a hacer énfasis en que dicha iniciativa está desde el 2020 y advirtió que “lo tendrá que decidir la mayoría. La falta de utilidad de las PASO está reconocida por todo el mundo. La idea es volver a la original cuestión de las leyes electorales que rigen a los partidos políticos, lo importante son los fundamentos. Nosotros proponemos la eliminación ya que han pasado muchos años y no han cumplido su función. Es un debate que hay que hacer en el parlamento, no en los medios”, concluyó.