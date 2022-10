Las razones por las que Martín Tetaz cree que el Presupuesto 2023 "es muy bueno"

El diputado nacional radical Martín Tetaz, se refirió al proyecto de Presupuesto 2023 -que obtuvo media sanción y pasará al Senado- y defendió haber votado a favor del mismo juntos a otros miembros de Juntos por el Cambio, a excepción del PRO que se abstuvo. En ese sentido, recalcó a través de su cuenta de Twitter que "la gente piensa que es todo a libro cerrado, que llega el proyecto y se vota todo junto. Nada que ver". Por ello, procedió a enumerar algunas de las razones por las que piensa que el saldo final fue positivo.

"Voy a escribir un hilo para contarles por qué estoy convencido de que lo que conseguimos con el Presupuesto fue muy bueno, gracias a un arduo trabajo de nuestros diputados, por mas de dos meses en las comisiones y ayer en el recinto", comenzó el legislador de la Cámara baja.

"Lamentablemente hay mucho desconocimiento de cómo funciona el proceso presupuestario y de cuál es el rol de la oposición. La gente piensa que es todo a libro cerrado, que llega el proyecto y se vota todo junto. Nada que ver", comentó.

Hay un trabajo intenso de más de dos meses en comisiones, cambiándole un montón de cosas al proyecto original, poniendo límites al Ejecutivo para que gaste menos y mejor, consiguiendo artículos importantes para nuestros votantes.

"Si la negociación es exitosa normalmente se concede el quorum y se vota en general. Luego hay una votación particular, artículo por artículo en la que es posible conseguir más cambios. Por eso solo 22 diputados terminaron rechazando en general el Presupuesto. El proyecto oficial entró el 15 de septiembre y desde entonces hubo más de dos meses de negociaciones en los que la oposición logró cambiar el 90% de lo que se propuso; cláusula gatillo, defensa de la educación, baja de Ganancias clase media, desactivación del plan bomba, etc.", puntualizó Tetaz.

"Lo que se terminó aprobando no tiene nada que ver con el proyecto original, gracias al trabajo de la oposición Por ejemplo; al dibujo que decía que la inflación iba a ser 60%, le pusimos una cláusula gatillo que ahora no le permite gastas cuando la inflación supere ese numero", sostuvo.

Lo que se terminó aprobando no tiene nada que ver con el proyecto original, gracias al trabajo de la oposición Por ejemplo; al dibujo que decía que la inflación iba a ser 60%, le pusimos una cláusula gatillo que ahora no le permite gastas cuando la inflación supere ese numero

Y añadió: "También cambiamos el proyecto original que recortaba 15% en educación y garantizamos gracias a la presión de la oposición, un artículo que asegura la suba del presupuesto educativo. Esto para nosotros era fundamental, porque la mejor inversión social es la educación También conseguimos aumentar las deducciones de Ganancias para gastos educativos, para beneficiar a la clase media que siempre cumple. Frenamos la suba de retenciones. Esto es muy importante para todos, no solo para el campo, porque cuando le ponemos impuestos a las exportaciones entran menos dólares al país y por lo tanto el precio del dólar es más caro y los salarios reales son más bajos".

Frenamos la suba de retenciones. Esto es muy importante para todos, no solo para el campo, porque cuando le ponemos impuestos a las exportaciones entran menos dólares al país y por lo tanto el precio del dólar es más caro y los salarios reales son más bajos.

"Frenamos el intento kirchnerista de extorsión a la justicia; se impuso nuestro criterio de que no hubiera privilegios para nadie y presentamos un proyecto para que el dinero que se genera cuando todos pagan, se destine a bajarle impuestos para que todos paguen menos", siguió.

"Una vez que conseguimos todo eso en más de dos meses de negociación, era lógico que acompañáramos. No tiene sentido conseguir 300 cambios y después decir, 'igual aunque me des todo lo que te pido y este presupuesto sea mejor que el original, no lo voto'. Es infantil e irreal. Así funciona la negociación del presupuesto en todos los países del mundo. No se vota negativo sin tratar de cambiar las cosas, porque así no se gana nada. La sociedad puede estar más contenta con las posiciones extremas de rechazar sin cambiar nada, pero pierden todos", afirmó.

"Estamos muy conformes porque logramos el 90% de los cambios que buscamos con todo el trabajo de estos dos meses y garantizamos cosas muy importantes para nosotros, como el presupuesto educativo, el freno en las retenciones y la derrota K en su intento de atropello a los Jueces", cerró.