El ajuste llegó y el Ministerio de Educación sufrirá un gran golpe

Este martes comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2023 con el apoyo del Frente de Todos y de bloques provinciales. El objetivo es reducir el déficit fiscal, pero la iniciativa apunta a recortar partidas presupuestarias fundamentales para la productividad del país y el ajuste afectará directamente al Ministerio de Educación.

Además, los periodistas de MDZ entrevistaron al exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien analizó el recorte que sufrirá el Ministerio de Educación en el Presupuesto 2023 de ser aprobado por el Congreso.

El recorte en Educación será mayor de lo esperado

Del último informe acerca del “Presupuesto educativo nacional 2023” del Observatorio Argentino por la Educación, se desprende que los fondos nacionales destinados a la educación para el próximo año tendrán una reducción del 15%. Sin embargo, el exministro Alejandro Finocchiaro manifestó que a pesar de la gran contribución del estudio, las cifras se quedaron desactualizadas y remarcó que el recorte es mucho mayor.

“Han hecho una gran contribución, pero sus cifras están desactualizadas porque el verdadero recorte es todavía más grande y es del 19,53% de la partida presupuestaria. Ya que su estudio fue realizado con las cifras del viejo presupuesto y no del ampliado del Ministerio de la Educación que son 100 mil millones más”, indicó el exministro de Educación de la Nación y diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Al mismo tiempo, el exfuncionario sostuvo que "el recorte es el más duro que ha visto en su experiencia como político y docente". "Este recorte del 19,53% de la partida para educación representa casi tres veces lo que se recorta en líneas generales del presupuesto. Además, el ajuste se verá reflejado en los programas que mejoran la calidad educativa como los programas de conectividad y de formación docente”, resaltó el legislador.

Dado lo anterior, Finocchiaro dijo que “son en estos programas donde se pueden realizar el recorte en el Ministerio de Educación y no en otros”. “A pesar de que se vea un presupuesto holgado, el 75% del mismo no se puede tocar porque van destinado a las universidades, al Fondo Nacional de Incentivo Docente y becas. Ese dinero es un asiento contable para el Ministerio de Educación porque su ministro no los puede tocar y lo que sí puede capitalizar son aquellos que fueron recortados. En este año se recortaron 50 millones de pesos, lo que implicó el 22% del presupuesto", argumentó.

El plan de Máximo Kirchner para 2023

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, declaró en una entrevista periodística que “el peronismo no tiene candidatos para 2023 y que su madre, Cristina Fernández de Kirchner, no será candidata presidencial”. Ante esto, los periodistas consideraron que sus declaraciones forman parte de una estrategia de supuestos para seguir fomentando la incertidumbre de cara a un año electoral. Máximo Kirchner.

Para Rubén Rabanal, la estrategia responde a la realidad del oficialismo: “Empiezan a no hablar con nadie y establecen ciertas teorías que le son funcionales estratégicamente”, dijo el periodista de MDZ.

Según Alejandro Cancelare, el kirchnerismo y La Cámpora son espacios que construyen microclimas y responden a estructuras verticales, en las que nadie cuestiona al conductor. No obstante, el periodista remarcó que “hoy el líder caporista es cuestionado en la interna y por ello desea volver a reagrupar a Unidad Ciudadana para 2023”.

“Hay un gran problema de fondo porque Cristina Fernández de Kirchner no se puede ir del Gobierno ya que estaría volteando una potencial candidatura de su hijo. Ahora, Máximo Kirchner, que es cuestionado en la interna, quiere que todos sus seguidores abdiquen sus puestos en el Estado para poder rearmar Unidad Ciudadana”, comentó.

¿Por qué Javier Milei es una piedra en el zapato para Juntos por el Cambio?

Tras el endurecimiento del discurso del expresidente Mauricio Macri que busca empoderar a Juntos por el Cambio en el camino electoral del 2023, los periodistas de MDZ consideraron que la coalición opositora busca retener a un electorado que piensa que se va por derecha, pero que realmente su gran problema es "el rango etario y no ideológico".

Sobre esto, Alejandro Cancelare dijo que “hay que dejarse de preocupar por si el electorado se escapa por derecha o izquierda, sino que lo harán por medio del ámbito etario”.

“Tal vez alguno busque a Patricia Bullrich, pero a ella no se acercan personas jóvenes. Porque ese nicho etario lo posee Javier Milei, el grupo sub-25 para abajo ven en el libertario una respuesta antisistema. Antes era normal ver a los jóvenes siendo progresistas, hoy es común que ellos vean en Milei una identificación antisistema que les llega", enfatizó.

