Nace una liga minera integrada por empresarios, gremios y partidos políticos

Impulsados por el reclamo de Malargüe de modificar la ley 7722 para habilitar la minería a cielo abierto en ese municipio, ayer por la noche se llevó adelante un “Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza”. Se trata del lanzamiento de una "confederación de partidos" que tiene como bandera la reactivación económica de Mendoza y la generación de empleo con el respaldo a la actividad minera, el petróleo y la energía.

Esta "liga minera" está integrada por diferentes espacios políticos y organizaciones empresarias y gremiales que tienen representación en Mendoza. La "confederación de partidos" busca ser una alternativa política real para encontrar soluciones a los problemas que atraviesa Mendoza y el país, y con el firme objetivo de impulsar la actividad minera en toda la provincia.

La Confederación “Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza” se presentó este miércoles en el departamento de Las Heras reuniendo a la militancia del primer distrito electoral para comenzar a delinear su estrategia con vistas al próximo año, en el Club Honor y Patria de Las Heras. El Partido Federal, El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), El Partido Tercera Posición, Alternativa Republicana Federal y Comunidad Organizada componen el espacio que pretende ser una opción importante para el debate de los problemas que Mendoza debe resolver.

Según señalaron desde el espacio, su ambición es elaborar propuestas con fuerte presencia territorial y convertirse en una alternativa de cara a las elecciones del año próximo.

Entre sus integrantes se destacan dirigentes gremiales, empresarios, profesionales y ciudadanos, "convencidos de que la participación es el camino para la transformación social que nos conduce al bienestar general, se encontraron para debatir ideas y presentar propuestas para los mendocinos".

Sus referentes y militantes plantearon propuestas para que desde el desarrollo se reduzcan los niveles de pobreza y se logren elevar los niveles salariales, y expresaron que “el espacio está abierto a todos los mendocinos que quieran sumar su aporte para el desarrollo de Mendoza y el país”.

Los ejes centrales sobre los que el espacio político trabaja son la producción y el empleo, con el respaldo a la actividad minera, el petróleo y la energía.

“Mendoza no tiene vector de crecimiento. Está estancada y no tiene horizonte sino cambia su matriz productiva. El desarrollo y la generación de empleo genuino son nuestro norte. Somos defensores del medio ambiente pero también del progreso. No hay que ser fundamentalista del medioambiente, eso nos prohíbe desarrollarnos”, sostuvo ante más de 150 personas el empresario Julio Totero.

“De una vez por todas los mendocinos debemos decirle si a las cosas. Sí a los buenos salarios, sí al desarrollo y sí a mejorar nuestra calidad de vida”, manifestó Totero acompañado de referentes como Adolfo Innocenti (Partido Federal), Alberto Flamarique (Encuentro Republicano Federal), Carlos Salazar (Tercera posición), Dora Cubas (Comunidad Organizada).