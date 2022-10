José Luis Espert reveló cuál es el "cáncer" de la Argentina

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, se abrió en diálogo con MDZ respecto a la problemática contemporánea de la Argentina. El economista liberal destacó que "hay un sistema que produce miseria" y que "es un negocio para los ganadores del modelo miserable".

-¿Cuál creés que es el cáncer de la Argentina?

-Acá hay un sistema que produce miseria. El sistema que produce miseria es negocio para los ganadores del modelo miserable. La sociedad también es responsable un poco porque está votando cualquier cosa. El problema es el sistema que Argentina abrazó. Terminó siendo una suerte de síndrome de Estocolmo: el secuestrado por el populismo ha terminado teniendo relación de empatía con el populismo que lo destruye.



-¿Es decir que el populismo es el culpable de todo?

-Hay un sistema de grandes ganadores de la miseria y tenés a los perdedores del modelo miserable que se comen todos los buzones o pescados podridos que les venden los ganadores del modelo miserable. Acá vos tenés tres grandes ganadores.



-¿Cuáles son los supuestos ganadores?

-Uno es un pequeño grupito muy poderoso de empresarios muy prolongarios y corruptos, están todos nombrados en los cuadernos de la corrupción. Después tenés un problema que es la clase política, ya funciona como una corporación. No hay ningún enganche con el ciudadano que es el votante y a quién la política debería servirle. Uno como político está el servicio de la gente y sin embargo eso no ocurre.



-¿Y el tercer grupo de beneficiados?

-La tercera corporación que se ha desconectado de los intereses de los trabajadores es la de los sindicatos. Se han desconectado de la defensa del trabajador. Sino los mismos sindicatos hubieran impulsado ya una reforma laboral para evitar que haya tanto trabajo en negro, no claro funcionan de otra manera.



-¿Cómo lo profundizarías?

-Son tres corporaciones. Cuando un cuerpo empieza a funcionar como corporación se desconecta de los intereses de quién supuestamente debería defender. Ahora, por otro lado, la sociedad también se come los pescados podridos que le venden estos ganadores. El sistema miserable propone eso. Cuando le hablan de sustitución de importación a la gente le encanta que le protejan a la industria, cuando hablan del estado presente a mucha gente le encanta el estado presente, cuando le hablan de justicia social a mucha gente le encantan los sindicatos que tenemos. Bueno, todos estos buzones, la gente se los compra también.