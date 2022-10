Rodríguez Saá pegó el portazo y dejó sin una pata importante al Frente de Todos

El gobernador de San Luis e inspirador de la reinstauración de la Liga de Gobernadores, Alberto Rodríguez Sáa, expresó que ese encuentro dejó de tener sentido porque "se empezó a deformar y se convirtió en un club social" y sólo se trabaja para "quedar bien con todos". Además, advirtió que el "hay 2019" que él propuso para unificar al peronismo se transformo en "ay, 2019" por lo que significó para el país porque "dos personas inteligentes que conducen el mismo auto no llegan a ninguna parte".

En una extensa entrevista brindada al diario Perfil, el gobernador consideró que "la grieta es una cara de una misma moneda. De un lado está Cristina y de la otra está Macri, pero la moneda significa Fondo Monetario Internacional, hambre, desocupación y falta de empleo... Y los que no se encolumnan, no tienen voz y es muy difícil", agregó.

Quizás, en el momento donde más claro dejó su pensamiento sobre el doble mensaje oficial, fundamentalmente de Máximo Kirchner, a cuya agrupación La Cámpora la descalificó como una fuerza nacida fruto de cargos oficiales, fue cuando recordó que fue Néstor Kirchner que dejó la cuestión de la deuda en los juzgados internacionales y en "en manos del juez de Nueva York Griesa (Thomas)".

"Eso es un absurdo", expresó por la decisión adoptada por el primero de los Kirchner en el poder y calificó las críticas de La Cámpora algo hecho "pour la galerie". "Aclaro algo. Fue el señor Néstor Kirchner el que hizo los nuevos bonos a la imagen y semejanza del Plan Brady fue el que puso al juez Giresa. No fue otro".

Sobre la Liga de Gobernadores, y tras reivindicar su idea de armar una Corte Suprema de Justicia de 25 miembros, Rodríguez Sáa dejó en claro que "lo que era una Liga de Gobernadores, a la tercera o cuarta reunión se convirtió en un club social que solo emite sugerencias obvias".

Acerca de la bicefalía oficial "eso no funciona en ninguna parte del mundo, aunque sean personas muy inteligentes los dos. Si hubiera gobernado un bobo, este tendría muchas más dificultades para tomar una decisión, pero iría a algún lado", describió. "Acá se discuten porciones de poder donde se busca caja. A mí no me gusta", agregó.

Tras destacar que "el señor Sergio Massa está haciendo el trabajo sucio de la moneda que tiene dos caras", enfatizó que "al final, esto no es un frente sino una alianza" que a él le suena muy circunstancial. "No hay proyecto. Hay decisiones que las toma quien más poder tiene en ese momento... Al final es tocar la campanita, un timbre, y que todos se alineen... Yo soy muy crítico de todo eso".

Esa mirada atraviesa al Partido Justicialista, donde "dos o tres personas van, abren la puerta, ven un rato de tele, toman un café y se van" y a La Cámpora, al que calificó como un "grupo nacido al calor del poder, al cual no le veo que tenga formación política, ni ideológica".