Dura advertencia de un sector del PJ al kirchnerismo del Frente de Todos en Mendoza

Este sábado en Mendoza se reunieron distintos dirigentes del PJ del Gran Mendoza, Este y Valle de Uco. El cónclave fue en Godoy Cruz y lanzaron algunas advertencias hacia las autoridades del peronismo local, identificados con el ala firme del kirchnerismo del Frente de Todos. Los referentes del "peronismo alternativo", Guillermo Carmona, Fernanda Lacoste y Rafael Moyano se opusieron a que el congreso partidario sea por Zoom y están en contra de la fecha designada para las elecciones por coincidir con el Mundial de Qatar.

"Como el sábado pasado en Guaymallén, distintos dirigentes del Partido Justicialista del Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco nos reunimos hoy en Godoy Cruz para analizar y decidir acciones a concretar en el marco del congreso partidario del PJ convocado por las autoridades para el próximo 6 de octubre y ante la fecha de las elecciones internas del 11 de diciembre", indicaron desde el peronismo local.

Seguimos construyendo #PeronismoParaTodxs que sea democratico, participativo, de cara a la militancia y con Dirigentes con experiencia y convicción.

No hay futuro si no reconstruimos espacios de diálogo! #Hay2023 pic.twitter.com/gsLcE75RV5 — Fernanda Lacoste (@PrensaLacoste) October 1, 2022

"Queremos exigir un debate serio y cara a cara para desarrollar efectivamente un proceso que derive en un consenso democrático, participativo y transparente. No queremos la modalidad virtual “zoom” para el congreso. Hasta ahora vemos que el objetivo de esa decisión es que las compañeras y los compañeros no participen de manera autoconvocada y presencial en el próximo congreso", manifestaron desde el ala del PJ "alternativo" que tiene como referentes a Guillermo Carmona y a Fernanda Lacoste.

"La fecha del 11 de diciembre –coincidente con la fase final del Mundial de Fútbol– busca desanimar la participación ciudadana masiva en la elección de autoridades del Partido Justicialista", agregaron en conjunto.

Y sumaron: "La sociedad reclama una 'verdadera' representatividad, con una agenda que atienda y escuche sus problemas reales. La disociación de la política actual, fomentada por el Gobierno de Suarez y Cornejo de cara a intereses pequeños, demanda procesos transparentes en el Partido Justicialista no solo con una oposición “discursiva”. Porque, si no, la gente entiende que existen “acuerdos” para no ver sus reales necesidades ni escuchar la voz del ciudadano de a pie. La decepción es grande y por eso necesitamos representantes en línea con lo que el pueblo demanda".

Dirigentes del PJ del Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco exigimos un amplio debate cara a cara para lograr un consenso democrático, participativo y transparente.



Como el sábado pasado en #Guaymallén, distintos dirigentes del Partido Justicialista del Gran Mendoza, el Este.. pic.twitter.com/R9ZBBYBsfe — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) October 2, 2022

"La mayoría de la sociedad nos reclama transparencia y legitimidad, además de legalidad. En este sentido, las declaraciones del sector oficialista partidario de que es legal su forma de convocar al congreso dejan vacío el espíritu de representar a mayorías que siempre tuvo y tiene el peronismo", manifestaron tras la reunión de este sábado.

Y concluyeron informando: "Ante este panorama, la tarea es seguir convocando a todas y todos los peronistas que necesitan un peronismo mendocino".