La maniobra judicial que anticipó el abogado del juez Walter Bento

El juez federal Walter Bento expuso durante más de cinco horas este martes ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El magistrado completó la segunda jornada de su alegato de defensa ante las acusaciones en su contra. Durante la presentación hubo quejas de los consejeros por la extensión de la exposición del acusado, mientras que su abogado, Mariano Cuneo Libarona, anticipó que el proceso terminará siendo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza está acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de otorgarle beneficios a presos federales en la provincia y ha sido imputado penalmente por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho pasivo.

Tras la defensa del denunciado, el Consejo de la Magistratura deberá determinar en las próximas semanas si desestima la denuncia, si impone una sanción disciplinaria o si avanza en un proceso de juicio político en el que el Jury de Enjuiciamiento determinará si es destituido del cargo.

Cuando estaba cumpliéndose la tercera hora de declaración del juez con competencia electoral, el abogado Cuneo Libarona solicitó dos horas más para que termine de presentar su defensa Bento o una tercera audiencia. Esta situación generó un tenso cruce con el presidente de la Comisión de Acusación, el diputado nacional Pablo Tonelli.

El pedido del letrado provocó malestar entre buena parte de los consejeros, quienes consideraban que el juez había contado con tiempo más que suficiente para desarrollar sus explicaciones entre las más de tres horas de exposición del viernes pasado y el tiempo que llevaba de alegato este miércoles.

No obstante, Cuneo Libarona reiteró su pedido de que se extienda el tiempo disponible para el juez. “El acto más importante es la defensa. Lo único que tiene en cuenta la Corte en todos los pronunciamientos de juicio político es el respeto a la defensa y al debido proceso. Por eso necesitamos dos horas, cuando quieran, donde quieran”, expresó el abogado, anticipándose a la posibilidad de que avance el juicio político contra el juez mendocino y adelantando que apelaría hasta el máximo tribunal de justicia nacional.

Ante este planteo, el diputado Tonelli manifestó que “el doctor Bento administró el tiempo del modo que él quiso y como quiso. Nadie lo interrumpió. Nadie le hizo perder tiempo. Supo desde el primer momento del tiempo que disponía y le dijimos que podía hacer una presentación por escrito para agregar o abundar en lo que le pareciera. De modo que no podemos seguir estirándonos porque si él sigue hablando puede ser que siempre le falte tiempo, tenemos que tener un límite”.

Asimismo, le sugirió a Bento concluir su exposición verbalmente dentro de un tiempo prudencial y que lo complemente por escrito, en caso de ser necesario.

Cuneo Libarona dejó evidencia su disconformidad y planteó que se deje constancia de su petición y “de la denegatoria y de que sentimos indefensión en este aspecto”. “Lo que interesa es dejar asentado especialmente nuestra reserva ante la manifiesta indefensión de poder dar respuestas”, expresó.

En tanto, Tonelli respondió señalando que “queda claro de todas maneras que el doctor Bento dispuso de las dos formas. La forma oral y verbal y la forma escrita. El uso que él hizo del tiempo del que dispuso, corre por su cuenta”.

A lo que el abogado defensor concluyó replicando que “lo verá la Corte, gracias”, previendo que el caso del juez mendocino terminará siendo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El enojo de los consejeros

Más adelante, cuando el juez ya había superado las 5 horas de exposición, Tonelli le pidió puntualmente a Bento que planteara “una conclusión nueva, no repita cosas que ya dijo y hemos tomado debida nota”. “Ustedes pidieron tiempo extra, para terminar. Pero no tiene sentido que ese tiempo extra sea para repetir cosas que ya se han dicho. Usted tiene que entender que la audiencia no puede ser eterna, tiene que tener un fin”, señaló el titular de la Comisión.

A su vez, la consejera Graciela Camaño cargó contra el juez mendocino por la extensión de la exposición y amenazó con retirarse de la reunión. “Creo que es una desconsideración a este cuerpo volver a escuchar exactamente lo mismo que ya escuchamos, hasta en dos o tres oportunidades. Si el resumen es esto, yo me voy a disculpar y me voy a retirar de la reunión”, expuso la diputada nacional por Consenso Federal.

Finalmente, Bento concluyó unos minutos después con su alegato ante la Comisión asegurando que “esta fue la única oportunidad que yo tuve para explicarles y hacerles ver que no he cometido ningún delito en el ejercicio de mi función, ni en delitos comunes, ni en mal desempeño. Soy una persona honesta y esto es una infamia que se ha llevado adelante contra mi familia y contra mí por fines políticos y personales”.