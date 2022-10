El empresario del agro que sumó a tres concejales y condiciona a Omar De Marchi

Va por el bis. El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto se presentó el año pasado como candidato a diputado nacional por el Partido Federal y aunque sacó sólo el 4% y por lo tanto no consiguió entrar al Congreso, la fuerza consiguió tres concejales (Alvear, Tupungato y Malargüe). Ahora, el empresario del agro dejó el Partido Federal junto a los tres ediles y otros referentes para volver a un espacio llamado Encuentro. Pretenden apoyar la precandidatura a gobernador del referente del PRO Omar De Marchi si el legislador nacional va por fuera de Cambia Mendoza.

Iannizotto le contó a MDZ que está “muy entusiasmado” y que ese sentimiento lo transforma en acción. “Encuentro está trabajando en todos los departamentos estuvimos en el Este, hoy estamos por el lado del Luján, a la tarde Guaymallén”, sostiene dando cuenta de la hiperactividad que tiene por estos días, pese a que las elecciones son el año que viene.

Ese armado territorial tiene varios referentes. “Efectivamente los concejales pertenecen a Encuentro que es el espacio político que ya había constituído antes del Partido Federal, nada más que Encuentro no tiene personería jurídica. Estamos trabajando en ello”, asegura. Los ediles son Gladys Raquel Yunes (General Alvear), Francisco Parada (Malargüe) y Facundo Arce (Tupungato). Los tres son del bloque Encuentro en sus respectivos departamentos. En el caso de Arce, será candidato a intendente en 2023 con el apoyo de dirigentes de otras fuerzas políticas que lo vienen acompañando desde que comenzó su gestión este año.

Como Encuentro no tiene personería jurídica y quienes lo conforman creen que para las elecciones del año próximo no llegarán con la misma, buscarán aliarse a otros partidos. Ese objetivo tiene varias aristas. Por un lado quién será el candidato a gobernador que apoyarán para los próximos comicios. En ese sentido, como contó hace unos meses MDZ, las conversaciones con De Marchi están muy avanzadas aunque el grupo de Iannizzotto pone condiciones a esa posibilidad de llevar al diputado nacional por el PRO como candidato a gobernador: que vaya por fuera de Cambia Mendoza, la coalición gobernante de la que forma parte.

“Nosotros consideramos que Cambia Mendoza y el kirchernismo atrasan, perjudican, son una mala política. Es una mala política. La política que ellos encarnan llevan a una Mendoza que no tiene futuro. Por lo tanto con Omar De Marchi en la medida que se ponga en la vereda del frente de Juntos por el Cambio y de (el senador nacional, Alfredo) Cornejo, creo que hay muchas posibilidades de acordar porque nuestro espacio no está yendo detrás de ningún cargo sino de programas”, afirmó el referente.

Esa distancia que busca Iannizzotto del radicalismo está vinculada a su alejamiento con el partido Federal. “El acuerdo que teníamos con el Partido Federal era hasta el 14 de noviembre del año pasado y luego quedamos totalmente liberados y separados a esa situación de una contienda electoral de ese momento así de ahí en más por parte mía, personal, no hubo más contacto y entiendo que que están cerca del radicalismo y tampoco me han venido a buscar. No están dentro de las alianzas que estamos armando como alternativas al radicalismo”, sumó.

Pero mientras mantienen diálogo con De Marchi, crecen las conversaciones con otras fuerzas políticas, de acuerdo a lo que contó Iannizzotto. "Tenemos diálogo con el Partido Demócrata, con el Partido de los Jubilados, Con Más República, Con Más Luján. Estamos haciendo una platafoma muy interesante. Queremos interpretar las necesidades de la gente que Juntos por el Cambio y el kirchnerismo no resuelven”, agregó.

El presidente del Coninagro habla de su propuesta que es amplia pero que tiene una característica particular. Como hay integrantes del espacio que pertenecen a distintas religiones (católica y evangélicos) levanta como bandera el valor de “la vida” y de “la familia”. "La propuesta es la producción, es la vida que ha sido muy maltratada desde el punto de vista de la salud, la seguridad y el aborto. Tenemos propuesta para las familias. Esperemos poder posicionarnos como una alternativa que no sean ninguna de estas dos fuerzas que han sido nefastas como el Gobierno provincial y el Nacional", finalizó Iannizzotto.