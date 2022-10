Video: una importante política española volvió a criticar al peronismo y el Gobierno salió al cruce

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, redobló la apuesta y criticó nuevamente al Gobierno argentino. Para la dirigente española, Argentina "lleva décadas estancada por políticas intervencionistas a servicio del poder político". Además, señaló que no "es casualidad que cada vez más argentinos vayan a vivir a Madrid". Por ello, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, contestó: "Cuánto le duele a la derecha mundial un movimiento que es ejemplo de ampliación de derechos".

"Las democracias liberales no deben ensimismarse sino apoyarse unas a otras para crecer y para protegerse de derivas totalitarias y empobrecedoras. Estas no dudan en establecer estrategias, generar los mismos problemas en todo el mundo empoderarse para restar fuerzas al bien común. Para esto, es fundamental respetar el imperio de la ley, las reglas del juego y unas instituciones fuertes y garantes con los mejores funcionarios al frente de ellas y al servicio de una sociedad civil que no pueda ser ni tutelada ni transformada a capricho del político de turno", comenzó Díaz Ayuso.

“La historia está llena de ejemplos. Como Argentina, que ha sido uno de los países más ricos del mundo y esta fuente de oportunidades y prosperidad del Siglo pasado, ahora lleva décadas estancada por políticas intervencionistas a servicio del poder político. Y ahí están los datos: gasto público desbocado, una inflación que supera el 50%, desánimo, desincentivo”, sostuvo durante su participación en el foro Madrid, capital de la internacionalización iberoamericana, el cual fue organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

“Tampoco es casualidad que cada vez más argentinos y otros ciudadanos de la región vengan a vivir a Madrid, a vivir en paz, a ejercer su derecho a crecer tanto como su esfuerzo y su sacrificio les lleve sin ver cómo todo lo que han conseguido es pisoteado por la máquina de la subvención por sistema. Una estafa que a través de la dependencia tapa la mala gestión y el negocio político y que va más allá de defender al vulnerable, que es un compromiso de todos. Lo que quiere es convertirnos a todos en vulnerables”, agregó la funcionaria española.

En consecuencia, Gabriela Cerruti manifestó su malestar con lo expresado respecto a la Argentina. "Resulta que Jair Bolsonaro e Isabel Díaz Ayuso han dedicado sus discursos de hoy a criticar al peronismo. Cuánto le duele a la derecha mundial un movimiento que es ejemplo de ampliación de derechos y conquistas de los desposeídos y los trabajadores. #DiaDeLaLealtad #17DeOctubre", dijo en su cuenta de Twitter.

Resulta que @jairbolsonaro y @IdiazAyuso han dedicado sus discursos de hoy a criticar al peronismo.

Cuánto le duele a la derecha mundial un movimiento que es ejemplo de ampliación de derechos y conquistas de los desposeídos y los trabajadores.#DiaDeLaLealtad #17DeOctubre — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 17, 2022

No es la primera vez que Díaz Ayuso carga contra el Gobierno argentino. En un acalorado discurso contra el presidente Pedro Sánchez acusó semanas atrás al mandatario de querer emular al peronismo argentino. “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”, aseveró.

Específicamente, remarcó que la doctrina peronista consiste en "quitarle el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios”. Con esas palabras se opuso a las medidas económicas que impulsa el presidente al que acusó de hacer "populismo fiscal".