Día de la Lealtad: Máximo Kirchner y un enérgico discurso contra Mauricio Macri

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, brindó un discurso en el acto realizado por el Día de la Lealtad y se mostró muy crítico del expresidente Mauricio Macri. "Es un maleducado. Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue él que no estuvo a la altura de las circunstancias", aseguró al referirse a los recientes dichos del ex jefe de Estado sobre el "el fracaso de la sociedad argentina". También le lanzó una indirecta al Gobierno nacional respecto a la deuda externa al sostener que "el tema no está solucionado".

Al momento de subir al escenario, el dirigente justicialista recordó "el saludo de la compañera Cristina" (Fernández de Kirchner) a los manifestantes congregados en la Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad y embistió con dureza contra la gestión de Macri.

"Cuando uno escucha a Macri decir que la sociedad argentina es fracasada. Es un maleducado. Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Mauricio Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias (...) Alguien que lo ha tenido todo en la vida, ¿por qué tratar así a su propio pueblo que confió en él?", lanzó el camporista.

También hizo referencia al 17 de octubre de 2016 -cuando eran oposición- y advirtió: "Dijimos claramente que Mauricio Macri no contaba con un plan de gobierno y que se iba a llevar adelante un plan de negocios, y destrozaron el Estado, rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir".

La Cámpora dijo presente en la convocatoria. Foto: Télam.

Al referirse a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseveró que "el tema no está solucionado". "La curva de vencimientos es un verdadero problema. Decían que no importa, que 'habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over'. Si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".

En otro tramo, Kirchner dijo: "Quiero agradecer a cada compañero y compañero de las organizaciones sociales, sindicales, política y culturales que me honran con la posibilidad de estar aquí en esta plaza hablando con ustedes. No hay más grande orgullo para un hijo de un hogar peronista poder hablar en esta inmensa asamblea popular".

Y añadió: "Son los trabajadores, ya sean formales o de las economías populares los que siempre han puesto el hombro. La pandemia fue un hecho inaudito que no estaba en el menú de nadie y que se abalanzó sobre el mundo y la Argentina. Y en particular en nuestro país sin crédito y endeudado hasta la cabeza".