Una diputada liberal cruzó a Javier Milei tras la polémica por la baja de impuestos

La diputada de Republicanos Unidos, Marina Kienast, le respondió al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, y al expuntero político de éste, Carlos Maslatón, por las acusaciones en su contra. "Ese falso liberalismo que plantea Milei para mí es al revés", sentenció la abogada.

-Republicanos Unidos representa al liberalismo dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué crees que el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, los cataloga como falsos liberales?

-Republicanos Unidos representa al liberalismo dentro de la oposición por una cuestión de estrategia electoral. Nosotros venimos construyendo un partido a la par de Milei. Las bases y las ideas son las mismas. Las estrategias son distintas. Ese falso liberalismo que plantea Milei para mí es al revés. El liberalismo es más conservador.

-¿Dirías que Javier Milei es falso?

-No quiero decir que es falso pero yo creo que los liberales son más conservadores. El liberalismo de café y teoría es el del cual yo soy fundamentalista en algunas cuestiones.

-¿Coincidís con Milei en el concepto de Casta política?

-Casta es una palabra divertida pero hay una disociación de la realidad en la política. No creo que pueda desactivarse de manera violenta. Hay instituciones que tienen que estar pero que tienen que cumplir una función mínima. Por ejemplo, eliminaría un montón de partes del ministerio de Educación pero hay cosas que no se pueden hacer de golpe.

-Carlos Maslatón, ex puntero político de Milei, por otro lado los acusa de arreglar con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el tema de la derogación del impuesto de las tarjetas de crédito. ¿Qué le responderías a Maslatón?

-A Maslatón primero le diría que hable después de la sesión. Segundo que se informe porque nosotros tenemos un proyecto sobre el tema. Es esa intención de ser liberales con el consenso de que pueda llegar a pasar una ley. También le diría que lea. Además, creo que Twitter es un buen medio para informar pero yo no legislo por Twitter. Eso no está bueno.