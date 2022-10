Walter Bento reveló que tuvo dos reuniones secretas con el juez que lo investiga

Este viernes el juez federal Walter Bento ejerció su defensa ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Allí defendió su inocencia y dijo que los "medios construyeron un monstruo en torno a una persona común y corriente". También acusó al fiscal Dante Vega de armar la causa en su contra por un histórico encono personal y reveló que tuvo dos reuniones en la casa del juez que lo juzga, Eduardo Puigdéngolas.

"Mientras la causa estaba secreta Puigdéngolas me citó a su domicilio particular en la calle Diamante de San Rafael", reconoció el magistrado que está procesado por cohecho, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario, lavado de activos, y asociación ilícita, entre otros delitos.

Bento aseguró que la causa se fundó en declaraciones falsas de personas que él había procesado. En este sentido, manifestó sus críticas a la Cámara de Apelaciones por el rechazo a todas las recusaciones que presentó contra el fiscal Dante Vega y el juez Puigdéngolas. "No apelamos no porque soy culpable sino porque no confío en la Cámara de Mendoza", remarcó.

En referencia al juez Puigdéngolas, lo calificó como un juez "de no garantías" y remarcó que lo que ha hecho es una "canallada".

"Designaron a Puigdengolas juez no natural, a quien respeto más allá de que no comparto nada de lo que ha hecho en esta canallada. Mientras la causa estaba secreta Puigdéngolas me citó a su domicilio particular en la calle Diamante de San Rafael. El domingo 21 de marzo estuve en su domicilio. Allí me contó lo que él había sufrido cuando siendo secretario del juzgado federal a cargo -por entonces- de Leiva fue objeto de una causa similar", narró. Pero luego dio más detalles sobre ese primer encuentro con Puigdéngolas y señaló que también estuvo la esposa del magistrado radicado en el departamento del sur provincial.

"Me interrogó sobre mis bienes, mis viajes, por qué había ido con patrullero y sirenas a Migraciones. Me preguntó si mis viajes me los pagaba un empresario conocido de Mendoza. Le dije '¿vos sos o te hacés?'.Tengo todos mis ingresos documentados para hacer los viajes que he realizado. Me preguntó por sospechas de que mi hijo secretario de instrucción habría ingresado a ver el expediente por sistema", comentó.

Además, dijo que llegaron a un acuerdo con Puigdéngolas para que Bento hiciera una presentación espontánea e incluso le habría pedido que lo recusara. "Me tocó la causa porque el gordo siempre va al arco, me dijo Puigdéngolas", aseguró Walter Bento.

"Quedamos en que iba a hacer una presentación espontánea y volví a su domicilio el 8 de abril a las 5 de la tarde. Me acompañó mi señora y fui a su domicilio con la presentación espontánea. La presenté al día siguiente. Cuatro veces me pidió que lo recusara", relató.

"Presenté la documentación ofreciendo abrir todos los secretos porque soy público y no tengo nada que ocultar. Que hicieran el peritaje contable si yo estaba tranquilo. Puigdéngolas dijo que se tenga en cuenta para el momento de la indagatoria. ¿En el momento de indagatoria? ¡Nos dio el elemento para recusarlo con causa!", subrayó y dijo que aún así la Cámara rechazó su planteo.

Bento negó todas las acusaciones en su contra y dijo que las decenas de viajes al exterior las pagó con el dinero de su sueldo y el de su esposa. Incluso, cuestionó las pericias contables que hicieron en su contra afirmando que están mal hechas. "Estoy procesado por todo el Código Penal ¿pero en base a qué?", remarcó poniendo en duda toda la investigación.

El magistrado sigue al frente del Juzgado Federal N°1 y el Consejo de la Magistratura debe resolver si hay elementos para suspenderlo e iniciar un jury de enjuiciamiento en su contra. En ese contexto, Walter Bento se presentó de forma presencial a defenderse ante los integrantes de la Comisión de Acusación.