El reclamo del fiscal de Estado a Hacienda para ahorrar en el pago de juicios

El titular de la Fiscalía de Estado, Fernando Simón, asistió este viernes a la Legislatura para detallar la asignación de recursos para el organismo que conduce en el proyecto de Presupuesto 2023. Durante su exposición, el magistrado reclamó una partida específica para transacciones judiciales, asegurando que ahorraría dinero en el pago de intereses en juicios contra el Estado. Indicó que el Ministerio de Hacienda no lo incluyó en la pauta de gastos para este año y recordó que hay un proyecto de ley al respecto esperando ser tratado.

Ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados, el fiscal de Estado presentó su pauta presupuestaria para el año que viene. Entre los detalles de la partida, resaltó que el fideicomiso para los fondos del pago de juicios contará en el Presupuesto 2023 de 1.500 millones de pesos. Advirtió que había solicitado 2.270 millones de pesos.

El funcionario fue consultado puntualmente sobre este tema por la senadora del Frente de Todos, Mercedes Derrache, quien indagó sobre los inconvenientes que podría tener la diferencia entre el monto pedido y el otorgado.

Respecto a ese punto en particular, Simón minimizó que la partida de juicios sea menor a lo que se solicitó. “Generalmente todos los años los refuerzos terminan completando lo necesario, con lo cual terminamos pagando los juicios que corresponden”, sostuvo y agregó que “no me gusta mucho que venga el Presupuesto subestimado pero reconozco que todos los años se cumplen”.

Por otro lado, manifestó que le “parecería muy bueno tener una partida específica para transacciones judiciales” y recordó que el senador del PRO, Germán Vicchi, presentó un proyecto de ley relacionado vinculado a esta necesidad pero que la iniciativa todavía no ha sido tratada.

Explicó que “todo juicio o transacción que se celebre hasta el 31 de agosto de un año entre en Presupuesto y se paga al año siguiente, con lo cual la demora puede ser de un año y medio para pagar”. En este sentido, planteó los beneficios que traería esta disposición: “Para lograr una transacción efectiva para tener mayor capacidad de transacción sería muy bueno tener una partida aparte con la cual lograr transacciones de juicios y creo que podríamos aumentar mucho la aceptación de las ofertas que hacemos y ahorrar mucho el pago de intereses”.

Consideró que “sería un buen negocio para el Estado haber previsto esa partida” pero reprochó que “el Ministerio de Hacienda este año no ha decidido hacerlo” y resaltó que el proyecto presentado el senador Vicchi no ha tenido tratamiento ni avance legislativo.

“Creo que se puede hacer de forma más simple que generar un fideicomiso, que me parece una estructura engorrosa, innecesaria, que lo importante es la partida presupuestaria. Y sería un buen negocio para el Estado más con estas tasas de interés”, indicó.

Sin embargo, Simón reconoció que no planteó formalmente enviando una nota para que se incluya esta partida en el Presupuesto 2023, pero destacó que “lo conversamos cuando se habló del proyecto del senador Vicchi, hubo en principio informalmente un acuerdo de que no era necesario un fideicomiso pero no se ha plasmado en una partida concretamente”.

“Entiendo que son facultades legislativas decidir otorgar o no es partida de transacciones y desde Fiscalía lo veríamos bien”, sostuvo.

A su vez, señaló que el hecho de no pagar los juicios que están registrados no es solo un problema del pago de una tasa de interés muy alta, sino que hay un inconveniente mucho mayor que es el hecho de incumplir con una orden judicial, lo que genera una situación de riesgo de que el Estado sea embargado y que sean ejecutadas sus cuentas.