El Gobierno de Mendoza puso fecha para reabrir la paritaria con los gremios

El Gobierno de Mendoza convocó a los representantes gremiales para revisar el incremento salarial que se acordó en las últimas reuniones paritarias. Tal como lo anunció el gobernador Rodolfo Suarez, se activa la cláusula de compromiso tras conocerse el índice inflacionario que azota al país.

La inflación, que no logra controlar el Gobierno nacional, impacta no solo en el bolsillo de los mendocinos sino también en el funcionamiento del Estado provincial. Por ello, desde el Ejecutivo solicitan a los representantes gremiales sensatez a la hora de llegar a un acuerdo durante los próximos días, que resulte equilibrado para ambas partes y que no comprometa las cuentas públicas provinciales.

Asimismo, se informa que las reuniones se realizarán durante la mañana y que el cronograma será el siguiente:

Jueves 20: Educación , Administración Central, Profesionales de la Salud.

Viernes 21: Régimen 15, Parques y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35 y Ecoparque.

Lunes 24: Fiscalía, Contaduría, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Martes 25: Funcionarios Judiciales, Empleados Judiciales, DPV, Instituto de Juegos y Casinos y EPAS.

"Acordamos que se iba a convocar a una revisión en el mes de octubre y vamos a cumplir con esto. Estamos evaluando la fecha y la comunicaremos pronto”, dijo Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, a MDZ hace pocos días.

En agosto el Ejecutivo provincial firmó con los 18 sectores de la Administración Pública acuerdos salariales que contempla un aumento promedio de enero a noviembre del 72%, el cual se compone de subas por tramos mensuales y en el incremento de ítems y adicionales específicos para cada sector.