El intendente que se opone a desdoblar y cree que el PJ puede gobernar

Luego de que Rodolfo Suarez sugiriera en su gira por Brasil que Mendoza desdoblará los comicios de los de Nación, el intendente de Lavalle, Roberto Righi, que asistió a los estudios de MDZ Radio, manifestó en la "Mesa del Poder" su negativa ante esta decisión. Es que para el peronista este tipo de estrategias son "picardías que cuestan plata y les complica la vida a los vecinos”. El intendente se diferencia, así, también de sus pares del PJ que piensan en desdoblar para que se vote en sus comunas en otra instancia que no sea ni la provincia, ni la nacional.

Roberto Righi en los estudios de MDZ Radio.

Con más de 20 años como intendente lavallino, y siendo una voz de consulta en el PJ mendocino, Righi se mostró en contra de que los mendocinos tengan que ir a las urnas al menos cuatro veces en 2023 si Suarez finalmente lleva adelante el desdoblamiento. "Solo una sola vez tuvimos que adelantar debido a una picardía política donde quisieron hacer una ley retroactiva. La picardía cuesta plata y además le genera incomodidad a los vecinos el tener que votar 6 veces. Es una locura”, manifestó.

Al mismo tiempo, enfatizó que "el Gobierno de Mendoza debe empezar cuanto antes a capacitar a sus ciudadanos para que aprendan a utilizar el sistema de la Boleta Única de Papel y despejar cualquier duda previa a las elecciones". “Hay que hacer una capacitación importante porque la gente no conoce este sistema nuevo y tal vez produzca algunas confusiones metodológicas al respecto. Aún no hemos realizado la capacitación y encima nos queda muy poco tiempo”, sostuvo el entrevistado.

Ningún partido tiene asegurado el triunfo

A causa de la limitación de mandatos municipales, Righi está transitando su última gestión y los rumores dentro del PJ lo muestran como un potencial precandidatos a gobernador para 2023. Ante esto, el jefe comunal no descartó esta posibilidad ya que, según expuso, quiere formar parte del proyecto para modernizar el Estado provincial para que sea eficiente y esté presente en todo el territorio.

También, enfatizó que los mendocinos ya no votan a un partido político sino que consideró que la política se ha vuelto más personalista. “A la gente no le importa si estás dentro del peronismo o del radicalismo, el ciudadano busca proyectos y vota a las personas. Ya no no votan al partido y los mendocinos quieren un Gobierno funcional y eficiente”, añadió.

Minería en Malargüe

En el marco de la presentación del proyecto de ley que busca declarar al departamento de Malargüe como "área de interés minero" sin el aval de Rodolfo Suarez, Righi aseguró que el problema de la minería es que los controles no son confiables para buena parte de la ciudadanía y eso hace que la actividad no pueda realizarse en nuestro suelo.

“Cuando se habló de la modificación de la 7722, mi planteo fue permitirle al municipio malargüino llevar adelante sus operaciones para poder estudiar los impactos tanto en el ambiente como en la economía provincial acerca de esta potencial actividad productiva. Pero la desconfianza de la gente hacia los controles ambientales efectivos de las empresas hace que la minería no vista con buenos ojos", sentenció.