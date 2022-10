El influencer de medio millón de seguidores que quiere llegar a Javier Milei

El influencer Gerónimo 'Momo' Benavidez catalogó al diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, como un "tipo interesante" y aclaró que le gustaría entrevistarlo. El streamer también opinó sobre los principales personajes políticos de la actualidad.

El streamer Momo.

Momo se abrió en diálogo sobre la política en el programa de Twitch "Derecha sin Censura" y expresó: "Entrevistaría a Milei pero me tildarían de libertario. Es un tipo muy interesante pero dirían que Javier me pagó para aparecer en el formato. Igualmente no le preguntaría lo que le preguntan todos. Me gustaría consultarle sobre cómo dolarizaría la economía".

El influencer destacó el paso del economista liberal por los programas de la televisión de forma negativa: "La gente que lo invita a los programas para hacerlo enojar, no haría las cosas". Asimismo, Momo aclaró que "soy un gran defensor de la libertad y a pesar de que soy peronista me encanta charlar de la política".

El expresidente Mauricio Macri.

Momo también opinó sobre el expresidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "Macri es el tipo más ignorante del país. Nos endeudó de por vida. Es alguien que dejas solo y dice cualquier cosa. Bullrich por otro lado es lo peor de la política actual. Pasó de ser montonera a ser ministra de Seguridad de Macri. No te digo Aldo Rico".

El streamer por último criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Es el tipo más ineficiente de la historia. Nunca vi tantas obras al pedo".