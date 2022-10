Todo se fue de las manos: el temor del Gobierno por el efecto contagio en el conflicto sindical y social

Septiembre fue el mes de la incertidumbre, la especulación y del aumento de la conflictividad sindical y social debido a la poca respuesta gubernamental de la coalición presidencial. La Mesa del Poder analizó el conflicto que paró la industria automotriz del país y las consecuencias desatadas tras la resolución del conflicto paritario.

Además, contó con el análisis de Claudio Fantini, periodista y analista político, quien habló sobre las elecciones presidenciales de Brasil que serán celebradas este domingo. El especialista sostuvo que el expresidente Lula da Silva tiene grandes posibilidades de vencer a Jair Bolsonaro, quien va en busca de su reelección.

Pablo Moyano y Alejandro Crespo: el efecto contagio para tensar la cuerda con el Gobierno nacional

Al terminar la semana, el Gobierno, el sindicato de neumáticos y las empresas llegaron a un acuerdo para destrabar el conflicto que provocó el freno total de la industria automotriz. Para los periodistas de MDZ, la resolución del problema dejó dos cuestiones que serán materia de análisis en los próximos meses: la figura de Pablo Moyano, secretario general de Camioneros, como el dirigente sindical que podrá unir los gremios para poner en aprietos al Ejecutivo; y la capacidad de los dirigentes sindicales a la hora de negociar y lograr acuerdos que realmente sean beneficiosos para sus representados.

Pablo Moyano, Alejandro Crespo y otros delegados del SUTNA .

En este sentido, el periodista Beto Valdez contó el acercamiento que hubo entre el titular de Sutna, Alejandro Crespo, y Pablo Moyano a la hora de negociar el conflicto que paró a la industria automotriz. “Esa relación puede presagiar que Moyano puede ser el actor que aglutine a algunos sectores sindicales para tensar la cuerda y podría ser el principio de un efecto contagio”, sostuvo.

Para Rubén Rabanal, el conflicto de la semana fue un duro golpe a la industria nacional, permitiendo una propaganda política de manera indirecta, que enaltece a la figura de los representantes de los camioneros. “Un daño muy profundo entre las automotrices y empresas de neumáticos que representan el 7% de la producción nacional. Tanta crisis, líos y conflictos terminaron dándole una cierta rentabilidad política a Pablo Moyano, quien en este momento se está vendiendo como la persona que ayudó a solucionar el problema sindical. Esto genera mucha incertidumbre e impregna en el aire un escenario de muchas operaciones políticas”, argumentó.

Al mismo tiempo, agregó que la figura de Alejandro Crespo quedó desacreditada producto que logró un acuerdo deseable, pero menor a lo que otros gremios arreglaron en paritarias. “La sensación que deja es que los dirigentes del Partido Obrero lograron un poco lo esperado, pero es insuficiente en comparación a lo que han conseguido otros dirigentes gremiales y un ejemplo de ello fue el anuncio de los bancarios, haciendo quedar en una mala posición al representante de Sutna, quien quedó expuesto como un mal negociador”, manifestó.

Elecciones en Brasil: la mirada está en la posible derrota de Jair Bolsonaro

Este domingo Brasil celebrará sus elecciones presidenciales y legislativas. Las encuestas demuestran que Lula da Silva tiene grandes posibilidades de lograr su tercer mandato presidencial, derrotando al actual presidente, Jair Bolsonaro. Según Claudio Fantini, las encuestas son relativas y hay que esperar a las elecciones para conocer al nuevo presidente brasileño. “Hay que esperar como se da la elección presidencial y ver si no hace falta llegar a la instancia del balotaje. Pero hay una gran posibilidad de que Lula gane los comicios en primera vuelta este domingo”, dijo el entrevistado.

El analista sostuvo que “el mundo no habla de la posible victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores, sino de la derrota de Bolsonaro y Lula da Silva puede posibilitar ese escenario”. “La disyuntiva de esta elección no es un enfrentamiento entre las políticas de izquierda frente a las de la derecha, sino entre un gobierno que apuesta a la democracia contra otro que representa el autoritarismo. Por eso, no se habla de una victoria de Lula da Silva, sino que se habla de la derrota de Bolsonaro y esto lo plantean tanto los intelectuales como los artistas contemporáneo”, indicó Claudio Fantini.

El detrás de escena de las tomas de los colegios porteños

Tras la toma de 16 escuelas secundarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno porteño respondió por la vía de la intimidación a las familias y la judicialización del conflicto. Para Rabanal, el problema se fue de las manos y la toma de las instituciones carecen de argumentos claros. “Ya que algunos estudiantes que participan de la toma no pueden justificar con ideas claras este accionar”, sostuvo el periodista.

Ante este marco, los porteños reclaman que el jefe de Gobierno de CABA tome cartas en el asunto y piden que sea un dirigente punzante a la hora de tomar decisiones. “Son 16 colegios de los 300 aproximadamente que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los vecinos del distrito están reclamando que Horacio Rodríguez Larreta demuestra su firmeza como dirigente”, comentó Rabanal.

Por otra parte, el periodista sostiene que “la toma de colegio le demandan a Juntos por el Cambio un cambio de actitud pensando en 2023”.“Larreta se está dando cuenta que necesita ser más duro políticamente al igual que los dirigentes de JxC . En un marco donde Maurico Macri está presionando y está midiendo qué candidatos pueden aportar el cambio que necesita la coalición”, aseveró.

